به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر چهارشنبه در دیدار با معاونین دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: دهلران به لحاظ وسعت،پراکندگی نقاط شهری،بخش ها و روستاها در حوزه بهداشت و درمان نیازمند تجهیزات،امکانات و متخصص و پزشک می باشد وبهداشت و درمان در بخش ها با مشکلاتی روبروست که نیازمند کمک و رفع این مشکلات در راستای سلامت مردم است.

وی افزود:در بخش دشت عباس و برخی روستاهای موسیان و بخشی از شهر دهلران با بحث سالک مواجه هستیم که نیازمند تدابیر لازم و پیگیری ها واقدامات ویژه توسط دانشگاه علوم پزشکی هستیم.

یگانه اظهار کرد:بیمارستان ۹۶ تختخوابی دهلران در دهه فجر کلنگ زنی می شود که خدمتی ماندگار در راستای ارائه خدمات به مردم است و با توجه به فرسودگی تجهیزات و امکانات بیمارستان شهدا بدلیل مشکلات آبگرم،این بیمارستان بهترین جایگزین می باشد

فرماندار ویژه دهلران خواستار توجه ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان به این شهرستان در موضوع متخصص شد و افزود: ارتقاء مجتمع پرستاری دهلران به دانشکده از دیگر مطالبات جدی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان از افزایش و دو برابر شدن حقوق پزشکان در حوزه بهداشت و درمان خبرداد و گفت:امبدواریم بتوانیم در راستای تامین پزشک برای دهلران اقدام عاجل کنیم.

علی نیکو نهاد به موضوع سالک در دهلران با توجه به گرما اشاره و افزود:موضوع باید با همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری و شبکه بهداشت و سایر دستگاه ها پیگیری شود و اقدامات لازم در دستور کار داشته باشند.

وی کمبود دندانپزشک را از مشکلات بر شمرد و افزود: این مطالبه نیز علی رغم همه مشکلات در خصوص کمبود داندانپزشک پیگیری می کنیم.