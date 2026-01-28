به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان گلوگاه، با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار داشت: آنچه در قالب اغتشاشات شاهد بودیم، یک حرکت خودجوش مردمی نبود، بلکه پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده با پشتیبانی مالی، رسانه‌ای و لجستیکی دشمنان برای تضعیف حاکمیت ملی به شمار می‌رود.

وی هدف اصلی دشمن را جلوگیری از پیشرفت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علمی، اقتصادی و امنیتی عنوان کرد و افزود: حمایت سازمان‌یافته از عناصر خرابکار، بخشی از جنگ ترکیبی علیه نظام اسلامی است که با ابزارهای متنوع دنبال می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به نقش مؤثر نیروی انتظامی در مدیریت حوادث اخیر، تصریح کرد: فراجا با تکیه بر مردمی‌بودن، هوشمندی عملیاتی و حضور به‌موقع در صحنه، توانست بسیاری از توطئه‌های ضدمردمی را خنثی کرده و امنیت و آرامش را به جامعه بازگرداند.

وی بر ضرورت برخورد قاطع با آشوب‌گران حرفه‌ای تأکید کرد و نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران و صیانت از امنیت عمومی را بی‌بدیل دانست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه، همکاری سه‌جانبه نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را الگویی موفق در تأمین امنیت ملی برشمرد و گفت: این هم‌افزایی، یک مثلث امنیتی مستحکم و غیرقابل نفوذ را شکل داده که نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت اغتشاشات اخیر استان مازندران داشته است.

وی همچنین با اشاره به اهداف آمریکا از حضور نظامی در منطقه غرب آسیا خاطرنشان کرد: استقرار نیروها و ناوهای هواپیمابر آمریکا نه نشانه قدرت، بلکه بیانگر ناتوانی استکبار جهانی در برابر اقتدار فزاینده ملت ایران است.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجای مازندران هدف اصلی این حضور را ایجاد رعب رسانه‌ای، اعمال فشار حداکثری و تلاش برای تخریب اقتصاد کشور و تحریک بازیگران منطقه‌ای علیه ایران عنوان کرد.

وی در پایان بر لزوم هوشیاری مستمر، تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی و دفاعی و ارتقای بنیه ایمانی و اعتقادی برای مقابله مؤثر با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.