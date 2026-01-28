خرید ماهی به اقلام سبد کالا برگ در بندرعباس اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علی مرادی ار ایجاد امکان خرید ماهی با کالابرگ در بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: خانوارها میتوانند ماهی موردنیاز را از ۶ غرفه بازار ماهی فروشان بندرعباس که اطلاعیه محل عرضه ماهی از محل طرح کالابرگ در سر درب آنان نصب شده را خریداری کنند.
علی مرادی افزود: هنگام خرید در طرح کالابرگ در هر بار تراکنش برای استعلام کد ملی حداکثر باید ۵ هزار تومان دریافت شود و دریافت مبالغ بیشتر تخلف محسوب میشود و شهروندان موارد تخلف را به شمارههای ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.
وی گفت: خانوارهای متقاضی طرح دوم یعنی بسته ۹ قلمی کالابرگ تا ۱۱ بهمن میتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
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