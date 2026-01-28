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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

خرید ماهی به اقلام سبد کالا برگ در بندرعباس اضافه شد

خرید ماهی به اقلام سبد کالا برگ در بندرعباس اضافه شد

بندرعباس - سخنگوی قرارگاه نظارت بر اجرای طرح کالابرگ استانداری هرمزگان از افزوده شدن خرید ماهی در طرح کالا برگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علی مرادی ار ایجاد امکان خرید ماهی با کالابرگ در بندرعباس خبر داد و اظهار کرد: خانوارها می‌توانند ماهی موردنیاز را از ۶ غرفه بازار ماهی فروشان بندرعباس که اطلاعیه محل عرضه ماهی از محل طرح کالابرگ در سر درب آنان نصب شده را خریداری کنند.

علی مرادی افزود: هنگام خرید در طرح کالابرگ در هر بار تراکنش برای استعلام کد ملی حداکثر باید ۵ هزار تومان دریافت شود و دریافت مبالغ بیشتر تخلف محسوب می‌شود و شهروندان موارد تخلف را به شماره‌های ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.

وی گفت: خانوارهای متقاضی طرح دوم یعنی بسته ۹ قلمی کالابرگ تا ۱۱ بهمن می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6734478

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