شیری: کمیته بازرسی انتخابات استان اردبیل فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اردبیل و رئیس جدید این کمیته بازرسی، ظهر چهارشنبه ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: این کمیته در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری تشکیل و فعالیت‌های نظارتی خود را شروع کرده است.

شهریار شیری آراسته، افزود: شهروندان محترم می‌توانند هرگونه گزارش، تخلف یا شکایات خود در خصوص فرآیندهای انتخاباتی را از طریق شماره تلفن‌های ۳۱۲۵۱۵۳۷ و ۳۱۲۵۱۱۹۹ با ما در میان بگذارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شهریار شیری آراسته به عنوان رئیس و یحیی نوری شبلو به عنوان دبیر کمیته بازرسی انتخابات استان منصوب شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم جهت اجرای دقیق وظایف نظارتی صورت پذیرد.