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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۳

منبع بلندپایه سعودی: ادعای ضد ایرانی آکسیوس صحت ندارد

منبع بلندپایه سعودی: ادعای ضد ایرانی آکسیوس صحت ندارد

یک منبع سعودی بلند پایه ادعای پایگاه آمریکایی آکسیوس در خصوص مواضع ضد ایرانی وزیر دفاع عربستان در جریان سفر به آمریکا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول سعودی بلندپایه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرد که اخبار منتشر شده از سوی پایگاه آکسیوس مبنی بر اظهارات خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در قبال تحولات منطقه صحت ندارد.

وی اضافه کرد، موضع عربستان در این خصوص ثابت است. ریاض از تلاش های در جریان برای دستیابی به یک راهکار مسالمت آمیز برای تمام مسائل مورد اختلاف میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک حمایت می کند تا تنش ها کاسته و امنیت و ثبات منطقه تقویت شود.

این منبع بیان کرد: عربستان به صورت قاطع مخالف استفاده از حریم هوایی یا زمینی خود برای هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است. ریاض به سیاست دوری گزیدن از تنش ها و حرکت به سمت راه کارهای سیاسی پایبند است.

این سخنان منبع سعودی بعد از آن مطرح شد که پایگاه آکسیوس مدعی شده بود در جریان نشست وزیر دفاع عربستان در آمریکا سخنان ضد ایرانی از سوی وی ارائه شده است.

منبع مذکور بیان کرد که این ادعا بیانگر مواضع رسمی عربستان نیست. ریاض بارها در تماس های علنی خود بر احترام به حاکمیت ایران و عدم ورود به هیچ اقدام نظامی که پیامدهای منطقه ای خطرناکی به دنبال داشته باشد تاکید کرده است. این کشور به همکاری با شرکای منطقه ای و بین المللی خود برای در پیش گرفتن راه کارهای دیپلماتیک ادامه و هشدار می دهد که هر گونه رویارویی نظامی جدید در منطقه هزینه های سنگینی برای تمام طرف ها دارد. راه کارهای نظامی برای بحران های منطقه ای پایدار نیست و این بحران ها را جز با توافقات سیاسی و پایبندی به قوانین بین المللی نمی توان حل کرد.

کد مطلب 6736393

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      4 3
      پاسخ
      کار رسانه های امریکایی فقط دروغ گفتن است.
      • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
        2 3
        همه دنیا دروغ میگن
    • صدف IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 2
      پاسخ
      لعنت بر امریکای دروغگو.فقط هدفش بهم زدنه این شیطان
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      5 4
      پاسخ
      صحت دارد. رفته آمریکا تا هماهنگ کند ولی دلاورمردان غیور و شجاع این سرزمین درس فراموش ناشدنی به یانکی های خون آشام و هم چنین فرزندان ابوجهل و ابولهب خواهند د اد. بعون الله.
    • حسین IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها، همسایه های ایران مخصوصا آذربایجان و کشورهای عربی دندان تیز کردند برای خاک ایران و بدشون نمیاد ما ضعیف بشیم و آنها به بهانه ی حمایت از آذری زبانان و عرب زبانان به خاک کشور نفوذ کنند، در خفا آمریکا را برای جنگ با ایران تحریک میکنند
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      این حرف در مورد عربستان صحت نداره سیاست تفرقه انداز و حکومت کن هست این در حالی است که اسراییل به شدت از عربستان در موضع جنگ دوازده روزه و حمایت بن سلمان عصبانی است چون رسانه های عبری به زبان انگلیسی رو بخونید متوجه میشید که چقدر پشت ایران بود با این حال نمیدونم چرا مردم اینقدر دید منفی دارند عربستان نسبت به پاکستان حالت ریاکارانه نداره و دوست بهتری است

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