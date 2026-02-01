منبع بلندپایه سعودی: ادعای ضد ایرانی آکسیوس صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول سعودی بلندپایه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط تاکید کرد که اخبار منتشر شده از سوی پایگاه آکسیوس مبنی بر اظهارات خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در قبال تحولات منطقه صحت ندارد.

وی اضافه کرد، موضع عربستان در این خصوص ثابت است. ریاض از تلاش های در جریان برای دستیابی به یک راهکار مسالمت آمیز برای تمام مسائل مورد اختلاف میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو و راه های دیپلماتیک حمایت می کند تا تنش ها کاسته و امنیت و ثبات منطقه تقویت شود.

این منبع بیان کرد: عربستان به صورت قاطع مخالف استفاده از حریم هوایی یا زمینی خود برای هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است. ریاض به سیاست دوری گزیدن از تنش ها و حرکت به سمت راه کارهای سیاسی پایبند است.

این سخنان منبع سعودی بعد از آن مطرح شد که پایگاه آکسیوس مدعی شده بود در جریان نشست وزیر دفاع عربستان در آمریکا سخنان ضد ایرانی از سوی وی ارائه شده است.

منبع مذکور بیان کرد که این ادعا بیانگر مواضع رسمی عربستان نیست. ریاض بارها در تماس های علنی خود بر احترام به حاکمیت ایران و عدم ورود به هیچ اقدام نظامی که پیامدهای منطقه ای خطرناکی به دنبال داشته باشد تاکید کرده است. این کشور به همکاری با شرکای منطقه ای و بین المللی خود برای در پیش گرفتن راه کارهای دیپلماتیک ادامه و هشدار می دهد که هر گونه رویارویی نظامی جدید در منطقه هزینه های سنگینی برای تمام طرف ها دارد. راه کارهای نظامی برای بحران های منطقه ای پایدار نیست و این بحران ها را جز با توافقات سیاسی و پایبندی به قوانین بین المللی نمی توان حل کرد.