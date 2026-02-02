به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم با تأکید بر وفور کالاهای اساسی در انبارهای دولتی و خصوصی اظهار کرد: ذخایر اقلامی همچون روغن، برنج، شکر و مواد پروتئینی به میزان کافی در کشور موجود است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نظارت مستمر بر انبارهای بخش خصوصی تصریح کرد: پایش روند ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی از طریق سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و همچنین با حضور میدانی بازرسان تا سطح شهرستان‌ها انجام می‌شود.

به گفته وی، مسیر تأمین و توزیع کالا از مبدأ تا عرضه‌کنندگان عمده کاملاً قابل رصد بوده و ثبت اطلاعات در سامانه‌های نظارتی، شفافیت کاملی در فرآیند تأمین و توزیع ایجاد کرده است.

حریری‌مقدم با اشاره به سیاست آزادسازی تدریجی قیمت‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی، تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت میان شرکت‌هاست که این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

وی در ادامه بازار نهاده‌های دامی را نمونه‌ای از این روند دانست و گفت: با ورود شرکت‌های جدید، قیمت‌هایی که در ابتدا بالاتر از حد انتظار بود، کاهش یافته و سقف قیمتی شکسته شده است.