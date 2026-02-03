به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره امکان‌سنجی و احداث شهر «مکران مرکزی» در پهنه ساحلی آبکوهی - کلیرک، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها بر احداث این شهر جدید تأکید دارند و با توجه به طرح موضوع در جلسه شورا و تصویب آن، انتظار می‌رود کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبات را به‌صورت تسهیل‌گرانه انشا کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار نیست تمامی محدوده و حریم شهر مکران مرکزی به‌صورت همزمان ساخته شود، افزود: آنچه در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب می‌شود، در مقیاس یک‌بیست‌هزارم خواهد بود و در این مقیاس مشخص می‌شود سازمان فضایی انتخاب‌شده چیست و چه فعالیت‌هایی قرار است در آن منطقه مستقر شود.

صادق با تأکید بر اینکه شهر جدید مکران مرکزی برای نخستین بار با فرآیندی متفاوت از سایر شهرهای جدید احداث می‌شود، بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و کنسرسیوم شکل‌گرفته تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز نقش تسهیل‌گرانه خود را در این مسیر ایفا کنند.

وی با اشاره به اجرای فازبندی‌شده این شهر جدید در استان هرمزگان، ادامه داد: اراضی باید از سازمان منابع طبیعی تحویل گرفته شود و در مراحل مختلف به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واگذار شود تا روند ساخت‌وساز به‌صورت فازبه‌فاز پیش برود.

عضو کابینه دولت چهاردهم با یادآوری وجود چند روستا و یک اسکله محلی در محدوده پیش‌بینی‌شده برای احداث شهر «مکران مرکزی» که معیشت روستاییان به آن وابسته است، تأکید کرد: در فرآیند ایجاد این شهر جدید، حتماً باید به شرایط موجود و معیشت ساکنان محلی توجه شود و بدون تردید نخستین افرادی که باید از این توسعه در استان و این پهنه سرزمینی منتفع شوند، بومیان، روستاییان و فعالانی هستند که در اسکله محلی اشتغال دارند.

صادق با اشاره به تجربه عسلویه و برخی آثار منفی توسعه در آن، گفت: در موضوع صنعت و شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی در این منطقه، پیش از ایجاد اشتغال، لازم است مطالعات جامع در حوزه سکونت و اشتغال به‌صورت توأمان انجام شود تا شرایطی فراهم شود که بومیان منطقه با مشکلات اجتماعی و معیشتی مواجه نشوند.

وی در پایان شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه شهرها دانست.