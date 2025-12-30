توسعه گازرسانی در گلستان؛ شمار مشترکان به ۷۰۵ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ مشترک جدید به شبکه گاز طبیعی استان افزوده شده‌اند که از این تعداد، هشت هزار و ۹۰۰ مشترک در مناطق شهری و چهار هزار و ۴۰۰ مشترک در مناطق روستایی سکونت دارند.

وی با اشاره به روند رو به رشد توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان افزود: با احتساب این مشترکان جدید، شمار کل مشترکین گاز طبیعی در استان گلستان از مرز ۷۰۵ هزار عبور کرده و به ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ مشترک رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده ضریب نفوذ بالای گاز طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با قدردانی از همراهی مردم در اجرای پروژه‌های گازرسانی گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و متعهد شرکت گاز گلستان برای رساندن گاز طبیعی به مناطق فاقد انشعاب، بیانگر عزم جدی این مجموعه برای تحقق عدالت در خدمت‌رسانی و تأمین پایدار انرژی است.

نرسی در ادامه با اشاره به کاهش محسوس دما و ورود به فصل زمستان، از شهروندان و روستاییان خواست مصرف گاز را به‌صورت بهینه مدیریت کنند و گفت: صرفه‌جویی در مصرف گاز تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه تضمین‌کننده پایداری جریان گاز برای همه خانواده‌های گلستانی در روزهای سرد سال است.

وی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد و افزود: اطمینان از سلامت تجهیزات گازسوز، نصب صحیح دودکش‌ها و فراهم بودن تهویه مناسب، اقدامی ضروری برای حفظ جان اعضای خانواده و پیشگیری از حوادث ناگوار ناشی از گازگرفتگی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خاطرنشان کرد: استمرار پایداری شبکه گاز و ارائه خدمات مطلوب، نیازمند همراهی همه مشترکین در مدیریت هوشمندانه، مسئولانه و ایمن مصرف انرژی است.