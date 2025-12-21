میقانی: بارش برف در محورهای خراسان شمالی ادامه دارد

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، هم‌اکنون تمامی محورهای استان دارای جوی تمام ابری و در برخی محورها بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: بارش برف در محورهای بجنورد – آشخانه (گردنه امین‌الله)، آشخانه – چمن‌بید و جنگل گلستان، راز و جرگلان، بجنورد – شیروان، کنارگذر شمالی بجنورد و محور بجنورد – اسفراین در محدوده گردنه‌های اسدلی و پلمیس ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محور بجنورد به آشخانه، محدوده گردنه امین‌الله، تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

میقانی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و افزود: هم‌استانی‌ها و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.