۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

میقانی: مه و بارش پراکنده در محورهای خراسان شمالی گزارش شد

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: برخی محورهای استان با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی همراه است.

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌ها، در حال حاضر تمامی محورهای خراسان شمالی دارای جوی نیمه‌ابری تا تمام‌ابری هستند.

وی افزود: محور چمن‌بید - جنگل گلستان و همچنین حوزه رازوجرگلان با بارش پراکنده باران همراه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی ادامه داد: محور بجنورد - اسفراین در محدوده گردنه اسدلی نیز مه‌آلود گزارش شده است.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، با احتیاط بیشتری تردد کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

