میقانی: مه و بارش پراکنده در محورهای خراسان شمالی گزارش شد

مهدی میقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها، در حال حاضر تمامی محورهای خراسان شمالی دارای جوی نیمهابری تا تمامابری هستند.
وی افزود: محور چمنبید - جنگل گلستان و همچنین حوزه رازوجرگلان با بارش پراکنده باران همراه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی ادامه داد: محور بجنورد - اسفراین در محدوده گردنه اسدلی نیز مهآلود گزارش شده است.
وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، با احتیاط بیشتری تردد کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
