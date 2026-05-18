به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا زوار موسوی ظهر دوشنبه در دومین گزارش از طرح رسانهای «روایت خدمت مدیران وفاق ملی در رشت» اظهار کرد: بخش خشکبیجار با جمعیت بیش از ۲۲ هزار نفر در ۴۲ روستا، به دلیل همجواری با مرکز استان از اهمیت ویژهای برخوردار است و مجموعه مدیریتی بخش با رویکرد میدانی، پیگیری مطالبات مردم را بهصورت مستمر دنبال کرده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای اجتماعی و ارتباط مستقیم با مردم افزود: دیدار با معلمان، کشاورزان نمونه، بازنشستگان، شوراهای اسلامی و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی طی ماههای اخیر انجام شد تا مسائل بخش بهصورت میدانی بررسی شود.
بخشدار خشکبیجار از تدوین «نظام مسائل بخش» و ارائه آن به فرمانداری و نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: در حوزه حمایتی، بیش از ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال و مسکن، ۶۱۲ میلیون تومان بنکارت و ۵۵۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت آب کشاورزی افزود: لایروبی بیش از ۱۸۰ هکتار از انهار و زهکشها، آغاز لایروبی آببندان ۴۰ هکتاری امینآباد، تعمیر ۹ ایستگاه پمپاژ و تأیید سهمیه سوخت ۹۱۲ کشاورز انجام شده است.
زوار موسوی ادامه داد: در حوزه تنظیم بازار، نظارت مستمر بر نانواییها و تأمین آرد ترمیمی و فوقالعاده در دستور کار بوده و در بخش کشاورزی نیز ۱۷۰ تن کود شیمیایی، ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل و ۳۵ هزار لیتر نفت سفید توزیع شده است.
وی همچنین از اجرای پروژههای برق شامل تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، احداث ترانسفورماتور و توسعه خطوط فشار متوسط خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت پست سیار خشکبیجار با جایگزینی ترانس ۳۰ مگاولتآمپری آغاز شده که موجب دو برابر شدن توان الکتریکی بخش خواهد شد.
بخشدار خشکبیجار در پایان با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریتی شهرستان تأکید کرد: خدمترسانی، پشتیبانی و حضور میدانی در کنار مردم و نیروهای فعال در حفظ امنیت، وظیفهای ملی و میهنی است که با جدیت دنبال میشود.
