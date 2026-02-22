سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیش‌بینی اعتبارات مناسب برای طرح‌های مختلف، بسیاری از مطالبات مردم خراسان شمالی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها پاسخ داده می‌شود.

وی افزود: سد بش‌قارداش در شهر بجنورد پیش از این اعتباری نداشت یا بسیار ناچیز بود، اما در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برای این سد پیش‌بینی شده و امید می‌رود سال آینده تکمیل شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این طرح در رونق گردشگری و تأمین آب کشاورزی بیان کرد: برای سد گلمندره در شهرستان گرمه نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و این سد هم‌اکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار داریم با این اعتبار تکمیل شود.

وی همچنین درباره پروژه‌های حوزه سلامت گفت: برای بیمارستان پورسینا در شهر آشخانه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و برای بیمارستان شهر راز نیز ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

پاکمهر ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح راهسازی در محور بزرگراهی مشهد-بجنورد-گرگان-بهشهر پیش‌بینی شده و در صورت تخصیص کامل این منابع، این پروژه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی درباره طرح انتقال آب منطقه سرانی تصریح کرد: اجرای این پروژه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و در اولویت استان قرار دارد تا مردم چهار شهرستان از مزایای آن بهره‌مند شوند.