به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس برازنده با اشاره به بهره‌برداری از طرح‌های جدید شیلاتی در دهه مبارک فجر اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف توسعه صنعت آبزی‌پروری، افزایش ظرفیت تولید میگو، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت معیشت جوامع محلی اجرا شده‌اند و می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان سیریک ایفا کنند.

وی افزود: فاز نخست مرکز تکثیر و پرورش میگو «معصومه علیدادی» با ظرفیت ۲۵ میلیون قطعه بچه‌میگو از مجموع ظرفیت نهایی ۵۰ میلیون قطعه، در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

معاون آبزی‌پروری شیلات هرمزگان ادامه داد: مزرعه پرورش میگو «محمد تاتوره» نیز با وسعت ۴۵ هکتار و سرمایه‌گذاری ۶۷۵ میلیارد ریال افتتاح شد که با راه‌اندازی آن، ۴۵ نفر مشغول به کار شده‌اند.

برازنده همچنین از بهره‌برداری فاز نخست مزرعه پرورش میگو «ابراهیم تاتوره» خبر داد و تصریح کرد: این طرح در سطح ۲۵ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۳۷۵ میلیارد ریال اجرا شده و برای ۲۵ نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه آبزی‌پروری در سواحل مکران خاطرنشان کرد: شیلات هرمزگان حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های این بخش را با جدیت دنبال می‌کند و افتتاح این طرح‌ها علاوه بر افزایش تولید، موجب تقویت اقتصاد ساحلی و توسعه متوازن فعالیت‌های شیلاتی در شرق استان خواهد شد.