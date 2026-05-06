برگزاری جشن گلریزان در سرعین با مشارکت چشمگیر خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو عصر چهارشنبه در جشن گلریزان اظهار کرد: بیش از ۱۲ میلیارد تومان از سوی خیرین نیک اندیش به ستاد دیه استان اهدا شده است.

وی با تشکر از مشارکت بی نظیر مردم نوعدوست سرعین، از کسب رتبه برتر کشوری این شهرستان در کمک به ستاد دیه خبر داد و افزود: این موفقیت مرهون فرهنگ بالای نوع دوستی و همدلی جامعه خیرین شهرستان سرعین است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن قدردانی ویژه از جامعه خیرین سرعین، گفت: چنین اقدامات خداپسندانه ای نقش مؤثری در آزادی زندانیانی دارد که به دلیل مشکلات مالی و بدون قصد و عمد، تحمل حبس می کنند و امیدواریم با تداوم این حمایتها، شاهد بازگشت هرچه سریعتر آنان به آغوش خانواده هایشان باشیم.

گفتنی‌است با عنایت به همزمانی زمان برگزاری جشن گلریزان و اجتماعات سرعین، حاضرین پس از اتمام مراسم، با سر دادن شعارهایی ضمن اعلام بیعت با مقام معظم رهبری، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشورمان ابراز کردند .