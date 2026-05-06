  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

برگزاری جشن گلریزان در سرعین با مشارکت چشمگیر خیرین

برگزاری جشن گلریزان در سرعین با مشارکت چشمگیر خیرین

اردبیل- جشن گلریزان ستاد مردمی دیه استان با حضور مسئولان استانی و خیرین گرانقدر با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد مالی در مسجد جامع سرعین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو عصر چهارشنبه در جشن گلریزان اظهار کرد: بیش از ۱۲ میلیارد تومان از سوی خیرین نیک اندیش به ستاد دیه استان اهدا شده است.

وی با تشکر از مشارکت بی نظیر مردم نوعدوست سرعین، از کسب رتبه برتر کشوری این شهرستان در کمک به ستاد دیه خبر داد و افزود: این موفقیت مرهون فرهنگ بالای نوع دوستی و همدلی جامعه خیرین شهرستان سرعین است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن قدردانی ویژه از جامعه خیرین سرعین، گفت: چنین اقدامات خداپسندانه ای نقش مؤثری در آزادی زندانیانی دارد که به دلیل مشکلات مالی و بدون قصد و عمد، تحمل حبس می کنند و امیدواریم با تداوم این حمایتها، شاهد بازگشت هرچه سریعتر آنان به آغوش خانواده هایشان باشیم.

گفتنی‌است با عنایت به همزمانی زمان برگزاری جشن گلریزان و اجتماعات سرعین، حاضرین پس از اتمام مراسم، با سر دادن شعارهایی ضمن اعلام بیعت با مقام معظم رهبری، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشورمان ابراز کردند .

کد مطلب 6822355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها