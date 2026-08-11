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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

علمای یمن خواستار قطع روابط کشورهای اسلامی با آمریکا شدند

علمای یمن خواستار قطع روابط کشورهای اسلامی با آمریکا شدند

اتحادیه علمای یمن با صدور بیانیه‌ای، تکرار اهانت به قرآن کریم و مقدسات اسلامی را ناشی از نبود مجازات برای عاملان این اقدامات دانست و از کشورهای اسلامی خواست روابط خود را با آمریکا قطع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اتحادیه علمای یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اهانت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به قرآن کریم، خواستار پیگیری قضایی عاملان این اقدامات و محاکمه آنها شد.

این اتحادیه همچنین از ملت‌های مسلمان خواست در اعتراض به اهانت به قرآن کریم، با برگزاری تظاهرات و تحریم اقتصادی فراگیر کالاهای آمریکایی، مخالفت خود را اعلام کنند.

اتحادیه علمای یمن در ادامه، برخی دولت‌های عربی و اسلامی از جمله عربستان سعودی را به دلیل همکاری و ائتلاف با آمریکا در این اقدامات شریک دانست.

این نهاد همچنین از مردم یمن خواست در حمایت از قرآن کریم پیشگام باشند و دفاع از این کتاب آسمانی را در برنامه‌های ویژه میلاد پیامبر اسلام (ص) بگنجانند.

کد مطلب 6914729

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خداونددبه علمای یمن خیر دهد وهمه دانشمندان وعالمان باید در مقابل رژیم جعلی وجنایت کار بایستند

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