۸۰۰ مدرسه تهران در کمتر از یک ماه به پنل خورشیدی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی اظهار کرد: در مدت کوتاهی نیروگاه ۶۳ مگاواتی استان تهران به بهرهبرداری رسیده و در کمتر از یک ماه نیز ۸۰۰ مدرسه در تهران به پنل خورشیدی مجهز شدهاند که گام مهمی در کاهش مصرف انرژی است.
وی با اشاره به لزوم همراهی مردم در مدیریت مصرف، خواستار کاهش دمای محیطهای اداری و استودیوهای رسانهای برای صرفهجویی در انرژی شد و افزود: رعایت الگوی مصرف نقش مؤثری در عبور از شرایط ناترازی دارد.
استاندار تهران همچنین با بیان اینکه علیرغم تحریمها و مشکلات اقتصادی، روند اجرای پروژههای عمرانی در سطح استان متوقف نشده است، تصریح کرد: فعالیتهای عمرانی با قدرت در حال انجام بوده و جزئیات و آمار پروژهها بهصورت مستمر رصد میشود.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: انتخابات شوراها نخستین انتخاباتی است که بهصورت الکترونیکی در کشور برگزار میشود و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: آمادگیهای لازم برای برگزاری انتخابات در استان تهران فراهم شده و این انتخابات در ۴۷ حوزه شهری، ۵۵۰ روستا و حدود ۷ هزار شعبه اخذ رأی برگزار خواهد شد.
استاندار تهران همچنین از افزایش ۳ درصدی مشارکت بانوان و رشد ۵ درصدی تأیید صلاحیتها نسبت به دورههای گذشته انتخابات شوراهای شهر خبر داد.
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