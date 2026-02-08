رسانه رکن اصلی تقویت اقتدار فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی شامگاه یکشنبه در اختتامیه لیگ رسانه ای امید در سالن شهید بسطامی سپاه استان سمنان رسانه ها را رکن اصلی تقویت اقتدار فرهنگی کشور دانست.

وی با اشاره به نقش آفرینی رسانه های استان سمنان در جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر، افزود: رسانه ها راویان روایت حقیقی هستند.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه همراهی رسانه های استان با جهاد تبیین، الگویی برای دیگر رسانه های کشور بود، گفت: رسانه ها علیرغم تمام سختی ها در صف اول جهاد تبیین، خوش درخشیدند.

شوقانی با اشاره به نقش راهبردی رسانه‌ها در جریان جنگ رسانه‌ای، گفت: جام رسانه ای امید و جشنواره ابوذر بهانه ای برای قدردانی از این نقش رسانه های استان سمنان است

وی با بیان اینکه همراهی رسانه مولفه مهم در تحقق جهاد تبیین است، افزود: دشمنان در شرایط کنونی با جنگ رسانه‌ای به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود است اما رسانه های ما با هوشیاری و بصیرت و توان بالایی که دارند به خوبی در برابر جنگ روایت ها ایستاده اند.

گفتنی است در این دوره از لیگ امید، خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر شد.