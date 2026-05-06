به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس بسیج رسانه استان سمنان در اداره کل ارشاد اسلامی، خبرنگاران را پاسداران حریم عقیده و اعتقادات ملت ایران اسلامی دانست و تاکید کرد: رسانهها در جنگ رمضان گامهای بسیار اساسی برداشتند که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که در جای جای جهان نام ایران اسلامی در حوزه جنگ رسانهای برده میشود، افزود: این با زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران میسر شده است.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه عرصه رسانه را عرصه کارهای مبنایی و زیربنایی دانست و تاکید کرد: رسانه در راستای معرفی یک تمدن بزرگ ایرانی اسلامی کارهای بزرگی را انجام دادهاند.
شوقانی با بیان اینکه امروز در واقع عرصه رسانه به عنوان یک میدان نبرد عظیم و حساس محسوب میشود، گفت: هرکس در این میدان غفلت کند ضربات بزرگی را خواهد خورد و این اهمیت جنگ رسانهای را میرساند.
وی افزود: دشمنان ما از شبکه گسترده رسانه به دنبال اهداف شان هستند که شناخت این اهداف، اصحاب رسانه ما را در راستای مقابله به توطئههای دشمنان، راهنمایی خواهد کرد پس شناخت اهداف دشمن، برای رسانهها بسیار اهمیت دارد.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه رسانهها باید ببینند که دشمن چه اهدافی را دنبال می کند و آن را پوشش دهند، گفت: یکی از مهمترین اهداف دشمن ایجاد ناامیدی در بین مردم است که رسانه ها به خوبی پادزهر آن را میسازند.
به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای میثم یغمایی، احمد مظفری به عنوان رئیس بسیج رسانه استان سمنان معرفی شد.
