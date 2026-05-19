به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از روابط عمومیهای استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی روابط عمومیها را تبیینگران عرصه امروز جنگ رسانه و روایتها دانست.
وی با بیان اینکه فعالیتهایی که روابط عمومیها انجام میدهند جهاد است، افزود: جهاد در عرصه تبیین طبق تاکیدات رهبر شهید انقلاب، یک اصل اساسی در کار روابط عمومیها است.
فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به تداوم جنگ روایتها ابراز کرد: همانطور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، خرمشهرهای بسیار زیادی در راه است و نباید لحظه ای از تلاش دست برداشت.
شوقانی با بیان اینکه در هفته مقاومت مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر ۳۳ برنامه شاخص در قالب ۱۳۸ فعالیت در سراسر استان به همت سپاه برگزار خواهد شد، بیان داشت: تلاش داریم به همت روابط عمومیها و اصحاب رسانه زمینههای مختلفی را از خدمت به مردم باز کنیم.
وی با بیان اینکه همه باید برای ظهور حضرت حجت(عج) نقش آفرینی کنیم، افزود: تا آن روز باید تاکید کرد که یکی از مهمترین نقش آفرینیها در زمینه تبیین را روابط عمومیها دارند.
در خاتمه این مراسم موسوم به، بر مدار خدمت، از روابط عمومیهای پیشکسوت و فعال و برتر استان سمنان قدردانی شد.
نظر شما