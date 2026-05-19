  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین در جنگ نرم دشمنان

روابط عمومی‌ها جهادگران عرصه تبیین در جنگ نرم دشمنان

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان روابط‌عمومی‌ها را خط مقدم جهاد تبیین در برابر جنگ روایت‌ها و رسانه‌ای دشمن دانست و با اشاره به فرمایش رهبر شهید گفت: خرمشهرهای بزرگی در پیش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از روابط عمومی‌های استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی روابط عمومی‌ها را تبیین‌گران عرصه امروز جنگ رسانه و روایت‌ها دانست.

وی با بیان اینکه فعالیت‌هایی که روابط عمومی‌ها انجام می‌دهند جهاد است، افزود: جهاد در عرصه تبیین طبق تاکیدات رهبر شهید انقلاب، یک اصل اساسی در کار روابط عمومی‌ها است.

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به تداوم جنگ روایت‌ها ابراز کرد: همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، خرمشهرهای بسیار زیادی در راه است و نباید لحظه ای از تلاش دست برداشت.

شوقانی با بیان اینکه در هفته مقاومت مقارن با سالروز آزادسازی خرمشهر ۳۳ برنامه شاخص در قالب ۱۳۸ فعالیت در سراسر استان به همت سپاه برگزار خواهد شد، بیان داشت: تلاش داریم به همت روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه زمینه‌های مختلفی را از خدمت به مردم باز کنیم.

وی با بیان اینکه همه باید برای ظهور حضرت حجت(عج) نقش آفرینی کنیم، افزود: تا آن روز باید تاکید کرد که یکی از مهمترین نقش آفرینی‌ها در زمینه تبیین را روابط عمومی‌ها دارند.

در خاتمه این مراسم موسوم به، بر مدار خدمت، از روابط عمومی‌های پیشکسوت و فعال و برتر استان سمنان قدردانی شد.

کد مطلب 6835007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها