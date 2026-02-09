انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس اینچنین آمده است:

با سلام و احترام

نظر به شایستگی‌های حرفه‌ای، اخلاقی، تخصصی و با توجه به تجربه های ارزشمند مدیریتی جنابعلی بدین‌وسیله به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید.

انتظار می‌رود در طول تصدی این مسئولیت مطابق اسناد بالادستی، تکالیف قانون برنامه هفتم و گفتمان دولت چهاردهم و بر اساس اولویت‌هایی چون: استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین برای بهبود وضعیت بودجه‌ای سازمان، تبیین جایگاه سازمان از طریق رایزنی گسترده با دستگاه‌ها و مسئولان سایر نهادها، استفاده از فناوری‌های نو به منظور افزایش انضباط مالی و شفافیت، شناسایی ظرفیت‌های جدید قانونی به منظور بهبود شاخص‌های مالی سازمان، طراحی سازوکارهای لازم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، پیگیری ویژه پرونده های حقوقی و تعیین تکلیف آنها، جانشین‌پروری و توان‌افزایی منابع انسانی درون سازمان؛ برنامه عملیاتی آن معاونت را در اسرع وقت تدوین و ارائه نمایید.

از درگاه خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت دارم.

شینا انصاری

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست