انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس اینچنین آمده است:
با سلام و احترام
نظر به شایستگیهای حرفهای، اخلاقی، تخصصی و با توجه به تجربه های ارزشمند مدیریتی جنابعلی بدینوسیله به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید.
انتظار میرود در طول تصدی این مسئولیت مطابق اسناد بالادستی، تکالیف قانون برنامه هفتم و گفتمان دولت چهاردهم و بر اساس اولویتهایی چون: استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین برای بهبود وضعیت بودجهای سازمان، تبیین جایگاه سازمان از طریق رایزنی گسترده با دستگاهها و مسئولان سایر نهادها، استفاده از فناوریهای نو به منظور افزایش انضباط مالی و شفافیت، شناسایی ظرفیتهای جدید قانونی به منظور بهبود شاخصهای مالی سازمان، طراحی سازوکارهای لازم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، پیگیری ویژه پرونده های حقوقی و تعیین تکلیف آنها، جانشینپروری و توانافزایی منابع انسانی درون سازمان؛ برنامه عملیاتی آن معاونت را در اسرع وقت تدوین و ارائه نمایید.
از درگاه خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت دارم.
شینا انصاری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
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