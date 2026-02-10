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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

رمزگشایی سرقت۲۵۰ گرم طلاجات با دستگیری ۳ متهم در مشهد

رمزگشایی سرقت۲۵۰ گرم طلاجات با دستگیری ۳ متهم در مشهد

مشهد- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از رمزگشایی یک فقره سرقت پول و طلاجات به ارزش تقریبی پنجاه میلیارد ریال و دستگیری سه متهم در مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی گزارش یک فقره سرقت پول و طلاجات به ارزش تقریبی پنجاه میلیارد ریال، از منزلی در مشهد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی، هویت و محل اختفای دو متهم سابقه دار این پرونده شناسایی شد. پس از هماهنگی قضایی ، طی دو عملیات ضربتی و همزمان، تیم های عملیاتی وارد عمل شده و هر دو متهم را به همراه یک مالخر که در مخفیگاه آنها حضور داشت، دستگیر کردند.

وی اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان طلاجات مسروقه کشف شد.

مرادی افزود: متهمان در تحقیقات فنی به چندین فقره سرقت از هانه های مسکونی در سطح کلانشهر مشهد اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: با هماهنگی قضایی تمامی طلاجات مکشوفه تحویل مالباخته شد و متهمان با تکمیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6745381

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    نظرات

    • رضاکوهکن IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
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      زنده باشید نیروی انتظامی

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