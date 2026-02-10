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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۹

مذاکره دیپلمات‌های ارشد سازمان همکاری اسلامی و آلمان در کابل

مذاکره دیپلمات‌های ارشد سازمان همکاری اسلامی و آلمان در کابل

نماینده سازمان همکاری اسلامی با دیپلمات ارشد آلمان در کابل دیدار و آخرین تحولات این کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آریانانیوز، «محمد سعید علی‌ العیاش» رئیس دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل با رولف دیتر رینهارت، سرپرست سفارت آلمان در افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان، وضعیت امنیتی، مسائل بشردوستانه و چالش‌های اقتصادی این کشور گفت‌وگو کردند.

العیاش و رینهارت بر نیاز به ادامه همکاری و حمایت جامعه جهانی برای بهبود اوضاع در افغانستان تأکید کردند.

دو طرف اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان نمایندگی سازمان همکاری اسلامی و آلمان در راستای تأمین ثبات و بهبود وضعیت بشردوستانه در افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.

کد مطلب 6744606

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