انهدام باند سرقت احشام در میامی؛ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی از وقوع سرقت احشام در میامی خبر داد و بیان کرد: در پی این اتفاق، موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی از تشکیل اکیپ گشت پلیس آگاهی و انتظامی خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله اقدامات تخصصی در این راستا آغاز شد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه پلیس در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی ردپای سارقان شد، تصریح کرد: دو سارق و مالخر این پرونده طی عملیات ضربتی دستگیر شدند.

موسوی از اقرار متهمان به انجام هفت فقره سرقت احشام در میامی خبر داد و اضافه کرد: از یکی از آن ها احشام سرقتی نیز کشف شده است.

وی با تاکید به اینکه این متهمان دارای اعتیاد به مواد مخدر بودند، افزود: پرونده سارقان تشکیل و همگی آن ها روانه زندان شدند.