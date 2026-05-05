  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

انهدام باند سرقت احشام در میامی؛ ۳ نفر دستگیر شدند

انهدام باند سرقت احشام در میامی؛ ۳ نفر دستگیر شدند

میامی- فرمانده انتظامی میامی از انهدام باند سرقت احشام در این شهر خبر داد و گفت: دو سارق و مالخر معتاد به مواد مخدر در این پرونده دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی از وقوع سرقت احشام در میامی خبر داد و بیان کرد: در پی این اتفاق، موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی از تشکیل اکیپ گشت پلیس آگاهی و انتظامی خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله اقدامات تخصصی در این راستا آغاز شد.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه پلیس در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی ردپای سارقان شد، تصریح کرد: دو سارق و مالخر این پرونده طی عملیات ضربتی دستگیر شدند.

موسوی از اقرار متهمان به انجام هفت فقره سرقت احشام در میامی خبر داد و اضافه کرد: از یکی از آن ها احشام سرقتی نیز کشف شده است.

وی با تاکید به اینکه این متهمان دارای اعتیاد به مواد مخدر بودند، افزود: پرونده سارقان تشکیل و همگی آن ها روانه زندان شدند.

کد مطلب 6820498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها