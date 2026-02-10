کاهش بارندگی در سمنان؛ ۳۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احسانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح یک طرح آبرسانی دهه فجر در استان سمنان با اشاره به وضعیت آبی کنونی بیان کرد: استان سمنان با کمبود جدی آب روبرو است.

وی کم آبی را مهمترین مسئله استان سمنان دانست و ابراز کرد: در سال زراعی و آبی جاری شاهد کمبود بارش ها هستیم در نتیجه کمبود جدی مخازن سد ها و منابع آبی در استان مشهود است.

مدیر آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه هم اکنون در سمنان با کمبود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب روبرو هستیم، تاکید کرد: افت ۷۰ سانتی متری منابع آبی به صورت سالانه گواه شدت بحران کم آبی در این استان است.

احسانی در ادامه با بیان اینکه راهکارهایی برای مدیریت منابع آبی و تعادل بخشی به این منابع در استان سمنان اجرایی شده است، گفت: از جمله این اقدامات می توان به تدوین هشت سند مدیریت آب برای هشت شهرستان استان با تدوین راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و آنی، اشاره کرد که از این پس این اسناد نقشه راه مسئولان برای تصمیم سازی در حوزه آب خواهد بود.

وی با بیان اینکه نیاز داریم همه اقشار و گروه ها و خانواده ها همچنین مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی و ... در یک فضای همدلانه به مقوله مدیریت مصرف آب ورود جدی داشته باشند، گفت: روز گذشته تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش در همین راستا امضا شد.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه قرار است طبق این تفاهم نامه طرح ملی حفاظت از منابع آبی با مشارکت دانش آموزان موسوم به داناب در مدارس استان برگزار شود، گفت: فرهنگ سازی و تبیین مخاطرات کم آبی در زمره اهداف این طرح است.