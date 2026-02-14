به گزارش خبرنگار مهر، سه شکست پرسپولیس در پنج هفته اخیر لیگ برتر، انتقادها و نقدهایی را نسبت به عملکرد کادر فنی و بازیکنان این تیم به‌وجود آورده است.

با این حال فرزاد آشوبی، پیشکسوت پرسپولیس و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، نگاه متفاوتی به شرایط سرخ‌پوشان دارد و معتقد است این نوسان‌ها تنها مختص پرسپولیس نیست.

نوسان نتیجه‌گیری فقط مربوط به پرسپولیس نیست

آشوبی با اشاره به نتایج اخیر سرخ‌ها گفت: این اتفاق فقط برای پرسپولیس رخ نداده و تقریباً همه تیم‌ها با نوسان مواجه شده‌اند. روند نتیجه‌گیری مدعیان قهرمانی در این فصل همین‌گونه بوده و نباید همه چیز را بحرانی دید.

پرسپولیس نیاز به تنوع بیشتر در فاز هجومی دارد

وی درباره مسائل فنی پرسپولیس افزود: پرسپولیس باید ضعف‌های فنی‌اش را برطرف کند. یکی از نکات مهم، بازی با دو مهاجمی است که ویژگی‌های نزدیک به هم دارند. به نظر من حضور یک بازیکن با خصوصیات شماره ۱۰ می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای خلق موقعیت ایجاد کند.

او ادامه داد: امیرحسین محمودی بازیکن خوبی است و سبک بازی‌اش را می‌پسندم، اما ترکیب یک مهاجم تخصصی با مهاجم سایه می‌تواند تنوع تاکتیکی پرسپولیس را افزایش دهد.

مشکل پرسپولیس در تغییر فاز بازی

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به ضعف ساختاری تیم گفت: نکته‌ای که از ابتدای فصل دیده می‌شود، مشکل پرسپولیس در تغییر فاز است. بازگشت از حمله به دفاع زمان‌بر شده و تیم آن سختگیری و سرعت لازم را در این بخش ندارد.

تعویض‌ها تغییری در سبک بازی ایجاد نکرد

آشوبی درباره تصمیمات اوسمار تصریح کرد: اوسمار نسبت به گذشته صبر کمتری در برخورد با بازیکنان دارد. در بازی با ملوان متوجه نشدم چرا سروش رفیعی و مارکو باکیچ همزمان تعویض شدند، چون بعد از خروج آن‌ها هم سبک بازی پرسپولیس تغییر خاصی نکرد.

همه چیز هنوز دست خود پرسپولیس است

او با اشاره به شرایط جدول افزود: فاصله پرسپولیس با صدر جدول فقط یک امتیاز است. این تیم مهره‌های زیادی دارد که می‌توانند کمک کنند و هنوز همه چیز دست خود پرسپولیس است.

نباید سروش رفیعی را محکوم کرد

آشوبی در واکنش به حواشی اخیر بابت صحبت های سروش رفیعی گفت: محکوم کردن سروش رفیعی به خاطر بیان نظرش درست نیست. او و هر بازیکن دیگری حق دارند ایده و نظرشان را مطرح کنند، فقط نباید این موضوع روی تمرکز فردی تأثیر بگذارد. در مجموع هیچ ایرادی به صحبت‌های رفیعی وارد نمی‌دانم.

بازی سخت مقابل گل‌گهر

وی در پایان درباره دیدار پیش‌روی پرسپولیس گفت: پرسپولیس بازی بسیار سختی با گل‌گهر دارد. سیرجانی‌ها تیمی سازمان‌یافته هستند و به‌جز بازی قبلی، دفاع فوق‌العاده‌ای دارند. پرسپولیس در کنار بازی مالکانه باید توجه ویژه‌ای به ضدحملاتی که روی دروازه‌اش طراحی می‌شود داشته باشد.