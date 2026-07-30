تدوین سند ملی خودمراقبتی سلامت در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و شانزدهمین جلسه گروه علمی علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع «خودمراقبتی سلامت در شرایط جنگی» برگزار شد.
در این نشست، مدیران وزارت بهداشت و اعضای گروه، راهکارهای ارتقای آمادگی نظام سلامت، تداوم ارائه خدمات و تقویت خودمراقبتی در شرایط بحران را بررسی کردند.
بابک فرخی، مدیر مرکز شبکه وزارت بهداشت، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ارتقای خودمراقبتی در نظام شبکه ارائه کرد.
وی با تأکید بر آموزش سواد سلامت برای گروههای مختلف سنی، جنسی و جمعیتی، ارتقای تابآوری کارکنان، گزارشگیری مستمر از برنامههای آموزشی و آموزش اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، بهرهگیری گسترده از ظرفیت رسانه ملی و شبکههای اجتماعی برای آموزش عمومی خبر داد.
در ادامه، جعفر جندقی، مدیر مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، با تشریح عملکرد این مرکز در دوران جنگ، بر تداوم مراقبت و پیگیری بیماران، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات، حمایت روانی از مردم، مراقبت ویژه از کودکان و سالمندان، مدیریت ذخایر دارویی و جایگزینی مراکز آسیبدیده تأکید کرد.
وی همچنین به چالشهای اطلاعرسانی در شرایط بحران اشاره کرد.
احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط بحرانی، بر ضرورت آموزش خودمراقبتی تغذیه پیش از وقوع بحران، مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی، حمایت از خانوارهای کمبرخوردار، نظارت بر قیمت مواد غذایی، آموزش نگهداری صحیح مواد غذایی و استفاده از جایگزینهای مناسب غذایی تأکید کرد.
در ادامه، گلمحمدی، نماینده مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، گزارشی از اقدامات انجامشده برای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر در شرایط جنگی ارائه داد.
وی از تقویت نظام دیدهبانی بیماریها، انتشار اینفوگرافیها و پیامهای آموزشی، بهروزرسانی آزمایشهای بیماریهای تنفسی، استمرار برنامه واکسیناسیون، آموزش همراه داشتن کارت واکسن در جابهجاییهای منطقهای و ضرورت توسعه همکاری با رسانه ملی و فعالسازی شبکههای پیامکی برای اطلاعرسانی سریع سخن گفت.
در ادامه، اعضای گروه علوم بهداشتی و تغذیه با بررسی تجربه نظام سلامت در جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی، احیای ظرفیت داوطلبان و همکاریهای محلهمحور، بازمهندسی و هوشمندسازی نظام سلامت، طراحی الگوی خودمراقبتی برای گروههای آسیبپذیر، ارزیابی سریع امنیت و رفاه غذایی، بهرهگیری از تجربیات گذشته در نظام هشدار و اخطار و توسعه همکاری با سازمانهای مردمنهاد تأکید کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد سند حمایتطلبی خودمراقبتی سلامت در شرایط جنگی با مشارکت مدیران و مراکز ذیربط و با پوشش تمامی سطوح خودمراقبتی تدوین و برای بهرهبرداری در نظام سلامت ارائه شود.
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