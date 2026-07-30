علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان کهگیلویه و بویراحمد صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات شبانه‌روز نیز وقوع تندبادهای لحظه‌ای دور از انتظار نیست و شهروندان به‌ویژه هنگام حضور در فضای باز و تردد در محورهای مواصلاتی، نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تا اوایل هفته آینده تغییرات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: روند دمایی استان در این مدت تقریباً پایدار خواهد بود.

کرمی ادامه داد: پیش‌بینی روزانه نشان می‌دهد که در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری بوده و گاهی افزایش وزش باد و تندبادهای لحظه‌ای رخ خواهد داد

وی با اشاره به وضعیت دمای ۲۴ ساعت گذشته استان تصریح کرد: لیشتر با ثبت دمای ۴۷.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و یاسوج با ۱۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بارندگی قابل توجهی در ایستگاه‌های هواشناسی استان به ثبت نرسیده است.