خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هشتم مرداد، «روز زنجان»، تنها یک مناسبت تقویمی برای گرامیداشت پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی یک پرسش مهم در حوزه توسعه منطقه‌ای است؛ چرا استانی که از نظر منابع معدنی، ظرفیت‌های صنعتی، موقعیت جغرافیایی، کشاورزی، گردشگری و سرمایه انسانی در شمار استان‌های برخوردار کشور قرار دارد، هنوز نتوانسته به جایگاهی متناسب با توانمندی‌های خود در اقتصاد ملی دست یابد؟



زنجان سال‌هاست در بسیاری از شاخص‌های تولید، جایگاهی قابل قبول دارد؛ از معادن سرب و روی گرفته تا صنایع فلزی، تولید محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و دانشگاه‌های معتبر. با این حال، آنچه کمتر در این استان شکل گرفته، تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت پایدار، اشتغال باکیفیت و توسعه متوازن است. به بیان دیگر، مسئله اصلی زنجان کمبود ظرفیت نیست، بلکه ضعف در بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌هاست.

زنجان با وجود این مزیت‌ها هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در مسیر توسعه دست یابد. بخشی از این عقب‌ماندگی، حاصل سال‌ها تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، نگاه‌های محدود و نفوذ جریان‌های مختلف بوده که فرصت‌های رشد را از استان گرفته است. امروز زنجان بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریتی شفاف، توسعه‌گرا و مبتنی بر شایسته‌سالاری است تا بتواند زخم‌های گذشته را التیام بخشیده و ظرفیت‌های عظیم خود را به موتور محرک پیشرفت تبدیل کند.

زنجان را نمی‌توان استانی محروم دانست. این استان از معادن کم‌نظیر، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، موقعیت راهبردی و نیروی انسانی توانمند برخوردار است

زنجان را نمی‌توان استانی محروم دانست. این استان از معادن کم‌نظیر، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، موقعیت راهبردی و نیروی انسانی توانمند برخوردار است؛ مزیت‌هایی که هر یک می‌تواند موتور محرک توسعه باشد. اما پرسش اساسی این است که چرا زنجان، با وجود این همه ظرفیت، هنوز با توسعه‌ای کمتر از شایستگی‌های خود شناخته می‌شود؟

پاسخ را باید در سال‌ها حاکمیت نگاه‌های محدود، تصمیم‌های سلیقه‌ای و نفوذ جریان‌هایی جست‌وجو کرد که منافع فردی و گروهی را بر منافع عمومی ترجیح داده‌اند. عواملی که میدان را بر شایسته‌سالاری تنگ کرده و بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و پیشرفت را از استان گرفته است. در کنار آن، تنگ‌نظری، رقابت‌های فرسایشی و حذف نیروهای توانمند، هزینه‌های سنگینی بر توسعه زنجان تحمیل کرده است.

امروز زنجان بیش از هر زمان دیگری به همدلی، شفافیت، پاسخگویی و تصمیم‌های جسورانه نیاز دارد. توسعه، در سایه انحصار و سهم‌خواهی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه حاصل اعتماد به نخبگان، میدان دادن به مدیران کارآمد و کنار گذاشتن نگاه‌های قبیله‌ای است.

اگر قرار است زنجان به جایگاه واقعی خود برسد، باید زخم‌های گذشته را پذیرفت، از تجربه‌ها درس گرفت و مسیر آینده را بر پایه شایسته‌سالاری، عدالت و منافع عمومی ترسیم کرد.



پارادوکس زنجان؛ استانی که تولید می‌کند اما کمتر منتفع می‌شود



یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد زنجان، تولیدمحور بودن آن است. این استان سهم قابل توجهی در تولید مواد معدنی، محصولات صنعتی و برخی محصولات کشاورزی دارد، اما سهم آن از ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری‌های کلان و درآمدهای پایدار متناسب با این تولید نیست.اگر قرار باشد تنها یک عامل برای عقب‌ماندن زنجان از ظرفیت‌هایش معرفی شود، آن عامل را باید در خام‌فروشی و ضعف صنایع پایین‌دستی جست‌وجو کرد.



زنجان یکی از قطب‌های اصلی سرب و روی کشور است، اما هنوز بخش مهمی از این ظرفیت به تولید محصولات نهایی با فناوری بالا منجر نشده است. همین وضعیت در برخی محصولات کشاورزی نیز دیده می‌شود؛ محصولاتی که به جای تبدیل شدن به برندهای صادراتی، عمدتاً به صورت خام یا با حداقل فرآوری روانه بازار می‌شوند.در چنین ساختاری، اشتغال محدود می‌شود، ارزش افزوده کاهش می‌یابد و اقتصاد استان در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.



مزیت جغرافیایی؛ فرصتی که هنوز کامل به ثروت تبدیل نشده است

قرار گرفتن زنجان در مسیر کریدور شرق به غرب، دسترسی به آزادراه و شبکه ریلی، نزدیکی به تهران و بازارهای شمال‌غرب کشور، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه تجارت، حمل‌ونقل و لجستیک ایجاد کرده است.



با وجود این مزیت، استان هنوز نتوانسته به یک مرکز لجستیکی و تجاری اثرگذار در شمال‌غرب کشور تبدیل شود. کمبود پایانه‌های صادراتی، مراکز لجستیکی مدرن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و شهرک‌های تخصصی صادرات‌محور از جمله عواملی است که مانع بهره‌برداری کامل از این موقعیت شده است.



یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های استان‌های توسعه‌یافته با استان‌های کمتر توسعه‌یافته، میزان جذب سرمایه است. زنجان اگرچه از امنیت سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مطلوب برخوردار است، اما در جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی و فناورانه، عملکردی پایین‌تر از ظرفیت خود داشته است.



بخش خصوصی همچنان با چالش‌هایی نظیر پیچیدگی فرآیندهای اداری، طولانی بودن صدور مجوزها، کمبود مشوق‌های اقتصادی و نبود سیاست‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری مواجه است. در مقابل، بسیاری از استان‌های رقیب توانسته‌اند با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، خوشه‌های صنعتی و بسته‌های حمایتی، سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند.



یکی از چالش‌های مزمن توسعه در زنجان، نبود یک راهبرد بلندمدت و مورد توافق میان همه بازیگران توسعه است. تغییر مدیران، تغییر اولویت‌ها و اجرای پروژه‌های مقطعی، موجب شده است که بسیاری از برنامه‌ها به نتیجه مطلوب نرسند.



کارشناسان توسعه منطقه‌ای معتقدند زنجان بیش از هر چیز به یک سند راهبردی عملیاتی نیاز دارد؛ سندی که فارغ از تغییر دولت‌ها و مدیران، مسیر توسعه استان را بر پایه مزیت‌های رقابتی مشخص کند.

گردشگری؛ ظرفیت بزرگی که هنوز اقتصادساز نشده است



زنجان از معدود استان‌هایی است که می‌تواند هم‌زمان در گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، مذهبی و زمین‌شناسی نقش‌آفرینی کند. گنبد سلطانیه، بازار تاریخی، غار کتله‌خور، موزه مردان نمکی، رختشویخانه و طبیعت بکر مناطق مختلف استان، ظرفیت‌هایی کم‌نظیر هستند.

با این حال، سهم گردشگری از اقتصاد استان همچنان اندک است. بسیاری از مسافران زنجان را به عنوان مقصدی برای توقف کوتاه می‌شناسند، نه مقصدی برای اقامت چندروزه. نبود برندسازی حرفه‌ای، کمبود مراکز اقامتی، ضعف در بازاریابی و سرمایه‌گذاری محدود، از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش است.



چاقوی زنجان، ملیله‌کاری، چاروق‌دوزی و مسگری از شناخته‌شده‌ترین صنایع‌دستی ایران هستند، اما سهم این هنرها در اقتصاد استان کمتر از ظرفیت واقعی آنهاست.در حالی که اقتصاد خلاق در بسیاری از کشورها به یکی از منابع درآمد و اشتغال تبدیل شده، صنایع‌دستی زنجان همچنان با مشکلاتی مانند ضعف برندسازی، محدودیت بازارهای صادراتی، نبود شبکه‌های توزیع نوین و کمبود حمایت از هنرمندان روبه‌رو است.

دانشگاه‌های زنجان سالانه هزاران نیروی متخصص تربیت می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از این نیروها برای یافتن فرصت‌های شغلی مناسب، استان را ترک می‌کنند دانشگاه‌های زنجان سالانه هزاران نیروی متخصص تربیت می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از این نیروها برای یافتن فرصت‌های شغلی مناسب، استان را ترک می‌کنند.این مهاجرت، تنها خروج نیروی کار نیست؛ بلکه خروج سرمایه انسانی، ایده‌های نو و ظرفیت‌های کارآفرینی است.

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع فناور، مراکز نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند بخشی از این روند را معکوس کند.تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه صرفاً با اتکا به منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بلکه آنچه ثروت می‌آفریند، دانش، فناوری، نوآوری و حکمرانی کارآمد است.



زنجان امروز از همه مؤلفه‌های اولیه توسعه برخوردار است؛ معادن غنی، صنایع باسابقه، کشاورزی توانمند، صنایع‌دستی شناخته‌شده، موقعیت جغرافیایی ممتاز و سرمایه انسانی متخصص. آنچه این استان را از رسیدن به جایگاه واقعی خود بازداشته، نه کمبود منابع، بلکه ضعف در تکمیل زنجیره ارزش، جذب سرمایه، برندسازی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.



روز زنجان؛ فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه



روز زنجان نباید تنها به تجلیل از گذشته پرافتخار این استان محدود شود؛ بلکه باید به فرصتی برای گفت‌وگو درباره آینده تبدیل شود. آینده‌ای که در آن توسعه، نه بر پایه افزایش استخراج منابع، بلکه بر محور نوآوری، سرمایه‌گذاری، صادرات، اقتصاد دانش‌بنیان و مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل گیرد.



اگر زنجان بتواند از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر ارزش افزوده، فناوری و مزیت‌های رقابتی عبور کند، ظرفیت آن را دارد که در دهه آینده به یکی از پیشران‌های توسعه شمال‌غرب ایران تبدیل شود. تحقق این هدف، بیش از هر چیز به حکمرانی کارآمد، برنامه‌ریزی بلندمدت، ثبات در تصمیم‌گیری و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی وابسته است؛ مسیری که می‌تواند فاصله میان ظرفیت‌های کم‌نظیر استان و واقعیت‌های توسعه را کاهش دهد و زنجان را به جایگاهی برساند که شایسته آن است.