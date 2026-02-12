حفظ «هویت اسلامی-ایرانی» مهمترین رسالت سازمان میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر میراث فرهنگی دولت چهاردهم در دفتر خود ضمن اشاره به ظرفیت های عظیم گردشگری و میراث فرهنگی در استان سمنان، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی استان شد.

وی افزود: به گواه قرآن کریم برخی از افراد با مطالعه سرنوشت اقوام گذشته و مطالعه دوره زندگی افرادی که از سوی خداوند عذاب یا نعمت داده شده‌اند، مردم زمان خودشان را انذار می‌دهند!

امام جمعه سمنان با یادآوری بناهای تاریخی موجود در سطح استان گفت: استان سمنان از لحاظ بناهای تاریخی جزء استان‌های ویژه در سطح کشور می‌باشد لذا توجه به این امر ضرورتی مضاعف دارد.

مطیعی با اشاره به مسجد تاریخانه دامغان و مسجد تاریخی فرومد در شهرستان میامی اظهار کرد: مسجد تاریخانه دامغان بعنوان یکی از ابنیه نادر از منظر باستان‌شناسی محسوب می‌شود و مسجد تاریخی فرومد نیز از لحاظ شاخص‌های معماری تنها یک نمونه مشابه در استان یزد دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی گفت: توجه به فرهنگ و تاریخ کشور نه فقط به اقتصاد و اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد، بلکه موجب معرفی پیشینه تاریخی و غنی کشور ایران به جامعه بین‌المللی خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه فعالان صنایع دستی استان به‌ویژه تولیدکنندگان سرامیک‌های هنری گفت: ظرفیت مطلوبی در این زمینه در استان سمنان بوجود آمده که رشد و توسعه آن نیازمند حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.