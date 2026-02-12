داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، اظهار کرد: در حال حاضر محورهای شمالی و سایر محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در شرایط عادی جریان دارد.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت (در مسیر رفت و برگشت) روان گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز بیان کرد: در آزادراه کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا ساسانی و همچنین حدفاصل پل فردیس تا کلاک ترافیک سنگین است.
باقرجوان ادامه داد: در آزادراه کرج–قزوین نیز حدفاصل پلیسراه مهرشهر تا حصارک و محدوده گلدشت با ترافیک سنگین مواجه هستیم.
وی در خاتمه از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با مدیریت زمان سفر، از بروز گرههای ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.
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