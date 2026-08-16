تلاش برای بازسازی تأسیسات گازی و عبور از زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، تلاش برای بازگشت ۹۵ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید روزانه گاز پیش از آغاز زمستان در فاصله چند ماه پس از حملات دشمن را باید از گام‌های مهم وزارت نفت برای تقویت امنیت انرژی کشور دانست که می‌تواند بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته گاز را به چرخه تولید بازگرداند.

دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش گاز، یکی از مسائل به‌جامانده از دوره‌های قبل بود. با وجود تداوم تولید و اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت پالایش گاز کشور را از چرخه خارج کرد تا تأمین گاز در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه در فصل سرد، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت مطرح باشد.

در چنین شرایطی، همه ظرفیت‌های موجود صنعت نفت و گاز برای تسریع در عملیات بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌رفته به چرخه به کار گرفته شده است. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازندگان داخلی، پیمانکاران و دیگر مجموعه‌های مرتبط، هریک مأموریتی را عهده‌دار شده‌اند تا عملیات مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا و راه‌اندازی به‌صورت هم‌زمان پیش رود و فاصله میان آسیب‌دیدگی تأسیسات و بازگشت آن‌ها به چرخه بهره‌برداری به حداقل برسد.

در همین زمینه، چند ماه پس از آغاز بازسازی‌ها، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را امیدوارکننده توصیف کرده است. گزارش مجموعه‌های مسئول نیز نشان می‌دهد عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده براساس برنامه زمان‌بندی و با رعایت الزام‌های فنی، مهندسی و ایمنی در حال انجام است.

بااین‌حال، براساس گزارش کارگروه ویژه نظارت ستادی پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده شرکت ملی گاز ایران، تنش گازی ناشی از حملات دشمن، ۱۱ استان کشور و بیش از ۳ میلیون مشترک خانگی و تجاری را تحت‌تأثیر قرار داده است.

سعید پاک‌سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران نیز اعلام کرده است که زمستان پارسال، کشور روزانه با ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز روبه‌رو بود و در جریان جنگ تحمیلی سوم، چهار پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند. در یک مقطع، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور از چرخه خارج شد. با توجه به اینکه تولید روزانه گاز کشور کمتر از ۹۰۰ میلیون مترمکعب است، خروج چنین ظرفیتی از چرخه، افتی قابل توجه به شمار می‌رود و می‌تواند بر تأمین گاز در فصل سرد اثر بگذارد.

در این میان، اعلام وزیر نفت درباره بازگشت ۹۵ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز تا پایان شهریور، گامی مهم برای جبران بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته است؛ هرچند که رشد مصرف، به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری، همچنان از عوامل تعیین‌کننده در میزان ناترازی گاز خواهد بود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نیز در نشست ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و اقناعی درباره وضعیت منابع و انرژی کشور تأکید کرده است. طبق گفته وی، اگر با فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی صحیح و ارائه شفاف داده‌ها و واقعیت‌های موجود، جامعه به اصلاح الگوی مصرف و کاهش فقط ۱۰ درصد از مصرف انرژی ترغیب شود، می‌توان آثار قابل توجهی در مدیریت ناترازی و افزایش پایداری شبکه در ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه زمستان، ایجاد کرد.

به این ترتیب، بازگشت ۹۵ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز تا پایان شهریور، گامی مهم برای جبران بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته است؛ با این حال، تکمیل بازسازی تأسیسات، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف و همراهی مشترکان نیز باید به‌موازات یکدیگر دنبال شود تا پایداری شبکه گاز کشور در ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد.