کشف ۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری غیرمجاز مقدار قابل توجهی سوخت در یک واحد جمع‌آوری ضایعات مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل بررسی‌ها و هماهنگی با مرجع قضائی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده سه مخزن حاوی گازوئیل را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قروه ادامه داد: در این عملیات در مجموع ۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به صورت غیرقانونی در این محل نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

مظفری ارزش سوخت کشف‌شده براساس نظر کارشناسان را ۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.