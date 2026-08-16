به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در هفتمین نشست شورای سیاستگذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای منطقهای در بخش کشاورزی، تقویت مناسبات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ضروری دانست.
وی به ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات گلخانهای، ماشینآلات و صنایع تبدیلی و تولید غذای حلال اشاره و اظهار کرد: توسعه همکاریهای کشاورزی میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند زمینهساز افزایش مبادلات تجاری، توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی باشد.
استفاده از ظرفیتها و تجارب کشورهای عضو
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و تسهیل مبادلات میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از محورهای مهم همکاریهای پیشرو عنوان کرد و افزود: در این راستا شناسایی ظرفیتهای بازار کشورهای عضو، رفع موانع تجاری، تقویت ارتباط میان بخشهای خصوصی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای افزایش صادرات و واردات محصولات کشاورزی ضروری است.
وی در عین حال، استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید به ویژه اراضی، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارتقای ارزش افزوده، کاهش تلفات و تکمیل زنجیره های ارزش کشاورزی وغذا را از فرصتهای پیش روی کشت و صنعتها اعلام کرد و گفت: فراهمسازی بسترهای قانونی، تسهیل تامین مالی و ارائه مشاورههای علمی، فنی و تجاری میتواند به گسترش فعالیت کشت و صنعتهای خصوصی و بهبود سودآوری آنها کمک کند.
فتحی همچنین با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و تولید، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت کشت فراسرزمینی و سرمایهگذاری مشترک تأکید کرد.
وی افزود: اجرای طرحهای مشترک تولیدی و کشاورزی در کشورهای دارای ظرفیت، میتواند ضمن کمک به تأمین پایدار محصولات و نهادههای مورد نیاز، زمینه حضور فعالتر بخش خصوصی و توسعه همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه را فراهم کند.
تقویت دیپلماسی کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت دیپلماسی کشاورزی و استمرار گفتوگوهای تخصصی میان کشورهای منطقه را برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد از ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در حوزه کشاورزی استفاده کرده و در مسیر افزایش تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و توسعه زنجیرههای ارزش کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکاری کند.
وی به تولید غذای حلال در ایران اشاره کرد و افزود: برند حلال سلامت و کیفیت غذا را تضمین میکند، تمامی تولیدات کشاورزی و غذا در ایران به صورت حلال تولید و عرضه میشود که خوشبختانه به جهت تضمین سلامت، تقاضای آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است.
فتحی ادامه داد: به رسمیت شناختن غذای حلال در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی را برای دسترسی جمعیت کشورهای عضو و همچنین دسترسی به بازارهای جهانی و بویژه آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه فراهم میآورد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی کشور در پایان بر اهمیت استمرار نشستهای تخصصی، پیگیری توافقات و تبدیل ظرفیتهای موجود به پروژههای عملیاتی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه همکاریهای کشاورزی میتواند نقش مؤثری در تعمیق روابط اقتصادی و تأمین منافع مشترک کشورهای منطقه داشته باشد.
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