به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه، در جریان بازدید از سایت مدرن پسماند قائم‌شهر با اشاره به روند اجرای طرح‌های مدیریت پسماند در استان اظهار کرد: با تکمیل پروژه ساماندهی زباله در قائم‌شهر، محل فعلی دپوی زباله به یک پارک پسماند با کاربری‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حل معضل پسماند از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، افزود: در قالب این طرح، پس از پاکسازی و ساماندهی کامل محل دفن زباله، امکاناتی نظیر پیست دوچرخه‌سواری، پیست موتورسواری و فضاهای عمومی و تفریحی برای استفاده شهروندان ایجاد می‌شود.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه اجرای این طرح علاوه بر رفع مشکلات زیست‌محیطی، به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک می‌کند، گفت: هدف مدیریت استان آن است که اراضی آلوده و بلااستفاده به فضاهایی پویا و قابل بهره‌برداری برای مردم تبدیل شوند.

یونسی رستمی همچنین از تکمیل پروژه‌های پسماند استان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: به جز پروژه‌های آمل و بابل که به دلیل شرایط اجرایی زمان بیشتری نیاز دارند، سایر طرح‌های مدیریت پسماند استان طبق برنامه به بهره‌برداری خواهند رسید.

در این بازدید، کاظم علیپور، شهردار قائم‌شهر نیز با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه سایت مدرن پسماند گفت: عملیات تکمیل این مجموعه در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش می‌شود تصفیه‌خانه شیرابه زباله در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

وی اظهار کرد: با راه‌اندازی کامل سایت مدرن پسماند، زمینه اجرای طرح پارک پسماند و بهره‌برداری عمومی از این محدوده نیز فراهم خواهد شد و قائم‌شهر به یکی از نمونه‌های موفق مدیریت نوین پسماند در شمال کشور تبدیل می‌شود.