کارخانه تصفیه شیرابه تنکابن هفته دولت بهره برداری می شود

محمد زرودی در گفتگو با خبرنگار مهراز آغاز به کار کارخانه کمپوست تنکابن خبر داد و گفت این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد وارد مدار شده و کارخانه تصفیه شیرابه زباله هم به عنوان مدلی موفق برای نخستین بار در کشور در هفته دولت سال جاری به بهره برداری میرسد.
وی ضمن اعلام این خبر درباره مراحل پیگیری ساخت این کارخانه از آغاز تاکنون گفت: در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۱۳۹۵، اسناد ساخت کارخانه کمپوست تنکابن توسط دفتر علم و فناوری تهیه و به مناقصه گذاشته شد و در بهمن ماه همان سال پس از طی مراحل قانونی، پیمانکار ساخت این کارخانه مهم تعیین شد.
شهردار جوان تنکابن با بیان اینکه در زمان ورودش به شهرداری این کارخانه فقط ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اظهار داشت: در این دوره مدیریتی با تلاشها و پیگیریهای مستمری که انجام شد توانستیم در وقت مقرر قرارداد یعنی حدود ۱۰ ماه با همکاری پیمانکار ۸۰ درصد باقیمانده کار را انجام بدهیم.
مدیر شهری تنکابن با بیان اینکه دستگاههای آلمانی نصب شده در این کارخانه یکی از پیشرفتهترین دستگاهها است که در جهان تولید میشود، تصریح کرد: به دلیل استفاده از این دستگاه در صنعت موشک سازی و اعمال تحریمها با پیچیدگیها و صرف هزینه و وقت بسیاری توانستیم کار ترانسفر آنها را به ایران انجام دهیم.
وی قسمتهای گوناگون این کارخانه را تشریح کرد و گفت: این پروژه شامل چهار سالن پذیرش، پردازش، تخمیر و فاین بوده که زبالهها در سالن دریافت، پذیرش شده و پس از آن از طریق قیف فیدر وارد نقاله شده و به سالن جداسازی میروند، سپس در سالن جداسازی، قطعات حجیم زباله توسط نیروی انسانی جدا شده و از طریق کیسه پاره کن به سرند اولیه منتقل شده و در آنجا ریزشی های سرند اولیه مواد عالی را تشکیل میدهند.
شهردار تنکابن ادامه داد: پس از این مرحله مابقی زباله وارد سرند ثانویه شده و ریزشی های آن به مواد عالی و مابقی در سالن بعدی تخمیر میشوند و بازمانده آن نیز برگشتی بوده و دفن میشود.
زرودی اظهار داشت: مهمترین موضوعی که به تهیه کود عالی استاندارد در این کارخانه کمک میکند، تفکیک درست زباله از مبدا بوده که شهروندان میتوانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند.
شهردار تنکابن با بیان اینکه با ۲ هزار و ۴۷۰ سرویس مخلوط توانستیم ۵ هکتار از مساحت این سایت را پوشش دهیم، خاطرنشان کرد: انجام این کار چندین مزایا از جمله صرفه جویی در هزینه آهک پاشی و سمپاشی، جلوگیری از آلودگی و انتشار آن توسط پرندگان و حیوانات، از بین رفتن بوی نامطبوع را در پی داشت.
وی درباره کارخانه تصفیه شیرابه زباله هم گفت: تاکنون هیچ مدل موفقی در کشور در این زمینه انجام نشده است و برای نخستین بار ما توانستیم با گمانهزنیها و توپوگرافی ها و تحقیقهایی که انجام دادیم یک مدل موفق را در این سایت اجرا کنیم.
شهردار تنکابن خاطرنشان کرد: با استخراج شیرابه و تصفیه آن در این کارخانه، خطرات احتمالی نظیر رانش زمین و آلودگی را به شدت کاهش میدهد و از سویی دیگر باعث میشود تا شیرابه طی فرایندی پیچیده تبدیل به آبی شود که صرف مصارف کشاورزی خواهد شد.
تنکابن - شهردار تنکابن گفت: کارخانه تصفیه شیرابه زباله شهرستان ۱۰۰ درصد وارد مدار شده و هفته دولت به بهره برداری می رسد.
محمد زرودی در گفتگو با خبرنگار مهراز آغاز به کار کارخانه کمپوست تنکابن خبر داد و گفت این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد وارد مدار شده و کارخانه تصفیه شیرابه زباله هم به عنوان مدلی موفق برای نخستین بار در کشور در هفته دولت سال جاری به بهره برداری میرسد.
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