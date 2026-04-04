فرماندار فیروزکوه: روند توسعه و خدمات در شرایط جنگی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد در نشست کانون وفاق و هماندیشی فیروزکوه با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت حفظ انسجام و تداوم فعالیتهای اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: در کنار پشتیبانی از نیروهای مسلح، اداره امور جاری شهرستان باید با قدرت دنبال شود و هیچیک از برنامههای توسعهای متوقف نشود.
وی با بیان اینکه مدیریت شهرستان در شرایط کنونی نیازمند پیگیری همزمان چند مأموریت است، افزود: حمایت از جبههها و تداوم روند عادی خدمترسانی به مردم باید بهصورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار فیروزکوه ادامه داد: برگزاری مستمر جلسات تخصصی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و زیرساختی ضروری است و مدیران دستگاههای اجرایی موظفاند با آمادگی کامل در این نشستها حضور یابند.
زمانینژاد با اشاره به برخی اقدامات اخیر تصریح کرد: افتتاح جایگاه سوخت ققنوس، ساماندهی روزبازار و پیگیری پروژههای عمرانی نشاندهنده استمرار روند توسعه در شهرستان است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشتماه گفت: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در حال انجام است و این رویداد طبق برنامه دنبال میشود.
فرماندار فیروزکوه پشتیبانی از نیروهای مسلح را از اولویتهای اصلی شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای شهرستان با همافزایی دستگاهها و مشارکت مردمی در مسیر حمایت از رزمندگان بهکار گرفته شده است.
وی با دعوت از نخبگان و فعالان برای ایفای نقش مؤثرتر افزود: کانون وفاق و هماندیشی میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی، در حوزههای مختلف نقشآفرینی کند.
زمانینژاد در پایان با اشاره به حضور و همراهی مردم گفت: انسجام و مشارکت مردم در این ایام، نشاندهنده تعلق عمیق آنان به کشور است و با این وحدت، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
