به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۸۲۰ نفر از زندانیان نیازمند از زندان‌های استان خراسان رضوی آزاد شدند، این اقدام انسان‌دوستانه با حضور منصوری، معاون دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان انجام گرفت.

بخش قابل توجهی از زندانیان آزادشده، محکومان جرایم مالی بودند که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به‌سر می‌بردند با همت خیرین نیک‌اندیش، مشارکت‌های مردمی و حمایت نهادهای مرتبط، بدهی این افراد پرداخت و زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده فراهم شد.

همچنین تعدادی دیگر از زندانیان پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و قضایی و با احراز شرایط قانونی، از ارفاقات و تسهیلات قضایی از جمله مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شده و آزاد شدند.

این برنامه در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با تأکید بر عدالت ترمیمی، تکریم خانواده‌های زندانیان و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان اجرا شد و گامی مؤثر در جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود که پیش بینی می شود تا پایان ماه شعبان به ۱۵۰۰ نفر آزادی برسد.