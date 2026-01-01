کشف ۳۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق تا توقیف پژو پارس حامل انواع کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین انتظامی شهرستان قاینات صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از ۳ دستگاه سواری، ۳ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سرهنگ حسین رفعتی نژاد اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش سده شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۳ دستگاه سواری مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، ۳ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ رفعتی نژاد افزود: مأموران در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر کردند که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف هزار و۲۸۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز

جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت: همچنین مأموران در بازرسی از یک کامیون، هزار و ۲۸۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف کردند.

وی اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، هزار و ۲۸۰ قطعه مرغ زنده قاچاق فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند که ارزش ریالی طیور قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد شد.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات افزود: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف پژو پارس حامل انواع کالای قاچاق

سرهنگ حسن دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان نیز از کشف انواع کالای خارجی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو پارس که از مبداء زابل به مقصد مشهد در حال حرکت بوده مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، تعداد ۲۰ دستگاه لپ تاپ قاچاق و انواع لوازم خانگی خارجی کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان داشت: ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۷۷۰ کیلو گوشت فاقد مجوز بهداشتی در بیرجند

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند نیز از کشف ۷۷۰ کیلو گوشت فاقد مجوز بهداشتی از یک دستگاه اتوبوس خبر داد و اظهار داشت: برابر اعلام اخباری مبنی بر تخلیه مشکوک بار از یک دستگاه اتوبوس در پایانه مسافربری، بلافاصله مأموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

سرهنگ مهدی شکوهی راد افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از اتوبوس و یک دستگاه وانت پارک شده در محل مقدار، ۷۷۰ کیلو گوشت فاقد مجوز بهداشتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد از شهروندان خواست: در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالاها خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز قانونی، موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.