کشف بیش از ۲۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان قصرشیرین در ادامه طرحهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت، حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی و نقاط حساس این شهرستان، به چند دستگاه وسیله نقلیه مشکوک در حوالی بازارچه مرزی پرویزخان برخورد کردند.
در جریان این عملیات، مأموران با رعایت موازین قانونی، خودروهای مذکور را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه آن مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق از داخل خودروها کشف شد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، در مجموع ۲ هزار و ۶۹۱ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین و گازوئیل از این وسایل نقلیه کشف و ضبط شد که کارشناسان ارزش ریالی این محموله را یک میلیارد و ۷۷ میلیون ریال برآورد کردهاند.
فرماندهی انتظامی قصرشیرین با اشاره به اینکه قاچاق سوخت علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی را نیز تهدید میکند، تأکید کرد: پلیس با جدیت و بدون اغماض با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد میکند.
در پایان این گزارش آمده است، در ارتباط با این پرونده، اقدامات قانونی لازم انجام و پروندههایی تشکیل شده و موضوع برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، در دست بررسی قرار دارد.
