عنوان و تاریخ فیلم بعدی تام کروز سرانجام روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید تام کروز و الخاندرو گونزالس ایناریتو با عنوان «دیگِر» شناخته می‌شود و اکتبر ۲۰۲۶ تاریخ اکران آن خواهد بود.

این فیلم که برای تماشایش انتظار زیادی وجود دارد، به کارگردانی الخاندرو گونزالس ایناریتو با بازی تام کروز، با انتشار اولین پوستر و تیزر خود، روشن کرد که۲ اکتبر سال آینده اکران خواهد شد.

از این فیلم که محصولی از برادران وارنر و لجندری انترتینمنت است، در پوستر به عنوان «کمدی با ابعاد فاجعه‌بار» یاد شده است.

فیلمبرداری فیلم «دیگِر» در طول ۶ ماه در بریتانیا انجام شد و اولین فیلم انگلیسی زبان ایناریتو پس از «بازگشته از گور» با بازی دی کاپریو است. این فیلم که ایناریتو و کروز تهیه کننده آن هم بودند، برمبنای فیلمنامه‌ای که ایناریتو آن را سال ۲۰۲۳ با همراهی نویسندگان «مرد پرنده‌ای» یعنی نیکولاس جیاکوبون و الکساندر دینلاریس و نیز سابینا برمن نوشته، ساخته شده است.

در «دیگِر» کروز در نقش دیگِر راکول بازی می‌کند. در حالی که طرح دقیق داستان هنوز مشخص نیست، برادران وارنر در یک اشاره کوتاه معمایی، از شخصیت کروز به عنوان «قدرتمندترین مرد جهان» یاد کرده که ماموریت دیوانه‌واری را آغاز می‌کند تا ثابت کند که ناجی بشریت است، قبل از اینکه فاجعه‌ای که به راه انداخته همه چیز را نابود کند.

دیگر بازیگران این فیلم ساندرا هولر، جان گودمن، مایکل استولبارگ، جسی پلمونز، سوفی وایلد، ریز احمد و اِما دارسی هستند. «دیگِر» اولین فیلم کروز از زمان امضای قرارداد توسعه و تولید فیلم‌های سینمایی با کمپانی برادران وارنر دیسکاوری در ژانویه است. آخرین پروژه او با این استودیو «لبه فردا» یک دهه پیش ساخته شد.

زمان اکران فیلم در پاییز نشان می‌دهد که «دیگر» می‌تواند در ونیز به نمایش درآید. ایناریتو آخرین فیلم خود پیش از «دیگر» یعنی «باردو: وقایع‌نگاری دروغین مشتی حقیقت» را که سال ۲۰۲۳ نامزد اسکار بهترین فیلمبرداری شد؛ «مرد پرنده‌ای» که سال ۲۰۱۵ برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد؛ و «۲۱ گرم» را پیشتر در این جشنواره به نمایش گذاشته است. این کارگردان با جشنواره کن هم ارتباط خوبی دارد و «عشق سگی» را که ۲۵ سال پیش آغازگر فعالیت بین‌المللی او شد، و «بابل» و «زیبا» را در آنجا به نمایش گذاشت. این کارگردان فیلم کوتاه «گوشت و شن» را هم در کن به نمایش گذاشت که به صورت واقعیت مجازی، دیدگاه مهاجرانی که با یک کایوت از مرز آمریکا و مکزیک عبور می‌کنند، را تصویر کرده بود و جایزه اسکار دستاورد ویژه ۲۰۱۸ را از آن خود کرد.

آخرین فیلم‌هایی که از کروز راهی سینماها شدند «ماموریت غیرممکن: بازشمار نهایی» و «تاپ گان: ماوریک» بودند.