  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

۴ زندانی نیشابوری به همت خیران آزاد شدند

۴ زندانی نیشابوری به همت خیران آزاد شدند

مشهد- رئیس اداره زندان نیشابور گفت: ۴ چهار زندانی معسر از زندان نیشابور با مشارکت خیران آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا باقریان اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوصی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، زمینه آزادی چهار نفر از زندانیان معسر از زندان نیشابور را فراهم آوردند.

رئیس اداره زندان نیشابور افزود: کل بدهی این زندانیان بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بوده است که از این میزان، ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را خیران این شرکت تأمین و مابقی از محل گذشت شکات و کمک خانواده زندانیان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام، در ادامه سلسله فعالیت‌های خیرخواهانه صنایع استان خراسان رضوی انجام شده و به گفته مسئولان، قرار است در مراحل بعدی نیز تداوم یابد تا زمینه آزادی شمار بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود.

کد خبر 6715526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها