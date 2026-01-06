۴ زندانی نیشابوری به همت خیران آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا باقریان اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوصی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود، زمینه آزادی چهار نفر از زندانیان معسر از زندان نیشابور را فراهم آوردند.

رئیس اداره زندان نیشابور افزود: کل بدهی این زندانیان بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بوده است که از این میزان، ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را خیران این شرکت تأمین و مابقی از محل گذشت شکات و کمک خانواده زندانیان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام، در ادامه سلسله فعالیت‌های خیرخواهانه صنایع استان خراسان رضوی انجام شده و به گفته مسئولان، قرار است در مراحل بعدی نیز تداوم یابد تا زمینه آزادی شمار بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود.