۶۷ زندانی جرایم غیرعمد در تایباد آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت صدیقی اظهار کرد: ۳۲۰ میلیارد ریال مجموع بدهی این تعداد زندانی بود که ۲۶۴ میلیارد ریال آن از سوی شاکیان تخفیف داد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد ادامه داد: ۵۶ میلیارد ریال نیز در همین راستا از سوی خیرین و نهادهای حمایتی به شاکیان پرداخت شده است.

وی گفت: هم اکنون ۲۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان این شهرستان به سر می برند که برای آزادی آنها افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال نیاز است.

صدیقی از تلاش مجموعه مددکاری شهرستان تایباد برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده زندانیان متهم به قصاص خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته ۲ پرونده قصاص با اقدامات تامینی و تربیتی منجر به رضایت خانواده ها شد که شاکیان ضمن گذشت از اجرای حکم قصاص، رضایت خود را برای آزادی زندانیان اعلام کردند که یک متهم آزاد و پرونده آزادی یک نفر دیگر در حال طی کردن مراحل قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد بیان کرد: ۱۱۷ پرونده قضایی سال گذشته در کمیته صلح و سازش زندان تایباد منجر به صلح و سازش شد و تایباد در این عرصه از شهرستانهای برتر استان خراسان رضوی به شمار می رود.