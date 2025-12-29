۱۸۳ زندانی نیازمند در خراسان رضوی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت پنجمین سالگرد اجرای پویش مردمی مسجدی نذر هشتم با حضور حجت‌الاسلام زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و روشان مدیرکل زندان‌های استان و جمعی از خیرین در مسجد حضرت زینب سلام الله منطقه معلم مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم که با مدیحه سرایی خدام بارگاه منور رضوی به مناسبت ایام رجب و در آستانه میلاد امام جواد علیه السلام آغاز شد، روشان مدیرکل زندان‌های استان، ضمن قدردانی از ستاد دیه استان، خیرین نیک اندیش و نمازگزاران مساجد، آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه که در امر آزادی زندانیان نیازمند مشارکت دارند گفت: از ابتدای شروع پویش مردمی مسجدی نذر هشتم که در هشتم هرماه به نیت امام هشتم حضرت ثامن الحجج (ع) برگزار می‌شود، تا کنون ۱۶۲۷ زندانی نیازمند از زندان‌های سطح استان آزاد شده اند و در این مرحله نیز ۱۸۳ نفر از زندانیان نیازمند از زندان‌های خراسان رضوی در قالب این پویش با محوریت ستاد دیه آزاد می‌شوند.

در ادامه حجت‌الاسلام زرندی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در سخنانی گفت: چندین سال است که با مشارکت ستاد دیه و امور مساجد، پویش خداپسندانه نذر هشتم به شیوه متمرکز در حال برگزاری است و اکنون در قالب این طرح که در حال حاضر ۵ سال از زمان اجرای آن می‌گذرد، زمینه آزادی ۱۶۲۷ زندانی نیازمند و واجد الشرایط در خراسان رضوی فراهم شده است و باید با تجمیع همه ظرفیت‌ها و تداوم پویش‌های مردمی با محوریت ستاد دیه و مساجد، کمک به زندانیان نیازمند غیر عمد به عنوان یک سنت حسنه ترویج شود.

گفتنی است در حاشیه مراسم پنجمین سالگرد پویش مردمی و مسجدی نذر هشتم، آئین آزادی ۱۸۳ زندانی نیازمند استان با بدهی بالغ بر ۱۵۲ میلیارد تومان برگزار شد.

شایان ذکر است ۷۴ نفر از این زندانیان توسط ستاد دیه با پرداخت وجه بدهی آزاد شدند، ۴۴ نفر دیگر با پرداخت بدهی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آزاد شدند و همچنین ۶۵ زندانی با صلح و سازش زمینه آزادی آنها فراهم شد.

گفتنی است برای آزادی این زندانیان ستاد دیه استان پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص داده، آستان قدس رضوی ۳ میلیارد تومان و اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و مابقی از محل کمک خیرین نمازگزار مساجد، گذشت شاکیان پرونده و پذیرفتن اعسار زندانی و همچنین آورده زندانیان تأمین شد.

در پایان زندانیان با بدرقه خدام بارگاه منور رضوی آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.