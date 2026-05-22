اتحاد در «جبهه میدان» و «دیپلماسی» اولویت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام جواد نیک بین عصر جمعه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی منطقه، بر ضرورت حفظ اتحاد ملی در شرایط کنونی و اولویت‌بندی مذاکرات عزتمندانه تأکید کرد.

نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پروژه جاده شادمهر به بردسکن که از اهمیت بالایی برخوردار است، دارای ردیف ملی است و با وجود کندی در اجرا، تعطیل نشده است و طبق گزارش‌های دریافتی این پروژه تاکنون ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیگیری‌ها برای ارتقای «انابد» ادامه دارد

وی با اشاره به چالش‌های ارتقای بخش انابد به شهرستان گفت: متأسفانه در دولت فعلی، سیاست کلانی برای تبدیل بخش‌ها به شهرستان اتخاذ نشده و دولت تاکنون جلوی این ارتقاها را گرفته است، لذا با این حال، ارتقای انابد به شهرستان از اولویت‌های بنده است، چرا که استقرار نماینده مستقل می‌تواند تمرکز بر امور این منطقه را افزایش دهد.

نیک بین همچنین درباره پروژه تأمین اجتماعی بردسکن افزود: وعده افتتاح این مرکز تا پایان بهمن‌ماه داده شده بود، اما با توجه به شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی، ممکن است بهره‌برداری از آن با چند ماه تأخیر مواجه شود.

نقد عملکرد نظارتی دولت در حوزه گرانی‌ها

نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع معیشت و قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: بخشی از گرانی‌های موجود، ناشی از محاصره جنگی و بخشی دیگر متأثر از ضعف نظارت دولت است، لذا دولت در حوزه نظارت قوی عمل نکرده و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

وی ادامه داد: در واقع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به داد برخی از وزرا رسید، وگرنه تاکنون برخی از آنان در مجلس استیضاح می‌شدند.

نیک بین با بیان اینکه در خصوص تعطیلی مجلس تاکنون سه مرتبه از رهبری معظم دستور گرفته‌ایم و ایشان موافق به تعطیلی مجلس و برگزاری جلسات به طور محدود در جاهای دیگر غیر از مجلس بودند، لذا رسیدگی به امورات مردم تعطیل نیست و بعضی از جلسات مجلس نیز به دلیل شرایط امنیتی بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌گردد.

نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی همچنین از لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به مناطق بهره‌بردار سخن گفت و تأکید کرد که در حال حاضر، بخش اعظم این مبالغ به خزانه واریز شده و و اولویت خزانه هم غیر منطقه‌ای است و غالب آن به شهرستان نمی‌آید.

مذاکره با شروط رهبری پذیرفته است

وی با تأکید بر اینکه «مبارزه عزتمندانه را مذاکره می‌دانیم»، تصریح کرد: مذاکرات باید در چارچوب شروط رهبر معظم انقلاب پیش برود و هر اقدامی که عزت ملی را زیر سوال ببرد، مورد مخالفت ماست.

نیک بین همچنین در خصوص تشییع پیکر پاک و مطهر مقام معظم رهبری گفت: تا اعلام رسمی پایان جنگ پیکر پاک رهبری معظم تشییع نخواهد شد.

نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی نیروهای نظامی کشور، خاطرنشان کرد: امروز همه باید بر مدار اتحاد حرکت کنیم؛ جبهه میدان دست مردم است و نیروهای دیپلماسی و رزمندگان ما در جبهه دیپلماسی و موشکی نیز در حال تقویت جایگاه ایران در منطقه هستند.