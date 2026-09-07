به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، قصد دارد در انتخابات ریاست این نهاد در سال ۲۰۲۷ برای چهارمین دوره متوالی نامزد شود.

فیفا بار دیگر نامزدی اینفانتینو را تأیید کرده است؛ موضوعی که خود او پیش از این در کنگره فیفا در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرده بود. انتخابات ریاست فیفا قرار است روز ۱۸ مارس ۲۰۲۷ در هفتادوهفتمین کنگره این نهاد در شهر رباط مراکش برگزار شود.

اینفانتینو از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد و در صورت پیروزی در انتخابات پیش‌رو، دوره ریاست او تا سال ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت. او در حال حاضر تنها نامزد رسمی اعلام‌شده برای این انتخابات است، هرچند ویکتور مونتالیانی، رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف)، به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رقابت با او مطرح شده است.

تلاش اینفانتینو برای حفظ ریاست فیفا در شرایطی انجام می‌شود که او طی هفته‌های اخیر با فشارهای قابل توجهی از سوی برخی نهادهای فوتبال مواجه شده است.

طرح جنجالی فیفا برای فروش بخشی از منافع تجاری مسابقات این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی، از جمله در ارتباط با رقابت‌های جام جهانی، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و در نهایت این طرح در ماه ژوئیه کنار گذاشته شد. این موضوع اختلافات میان فیفا و برخی کنفدراسیون‌های قاره‌ای از جمله یوفا، کنکاکاف و کنفدراسیون فوتبال آسیا را تشدید کرده است.

با وجود این فشارها، فیفا اعلام کرده است که موضع اینفانتینو درباره نامزدی برای انتخابات ریاست این نهاد تغییری نکرده و او همچنان قصد دارد در انتخابات مارس ۲۰۲۷ شرکت کند.

اینفانتینو در فوریه ۲۰۱۶ به ریاست فیفا رسید و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ نیز برای این سمت انتخاب شد. حالا او در آستانه تلاش برای کسب چهارمین دوره ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار دارد.