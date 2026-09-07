رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵۰ هکتار از باغات استان کرمانشاه به کشت خرما اختصاص دارد که از این میزان، ۶۷۰ هکتار به مرحله باردهی رسیده و مابقی را نهال‌هایی تشکیل می‌دهند که طی سال‌های آینده وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی افزود: بخش عمده نخیلات کرمانشاه را ارقام بومی منطقه از جمله «زاهدی» و «اشرسی» تشکیل می‌دهد که با شرایط اقلیمی استان سازگاری مناسبی دارند. در سال‌های اخیر نیز ارقام تجاری مانند «مجول» مورد استقبال باغداران قرار گرفته و کشت آن توسعه یافته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پراکندگی نخلستان‌های استان گفت: بیشترین سطح نخیلات در شهرستان قصرشیرین قرار دارد، ضمن اینکه در بخش سومار شهرستان گیلان‌غرب و بخش‌هایی از شهرستان سرپل‌ذهاب نیز نخلستان‌هایی وجود دارد.

فیض‌قربانی ادامه داد: شرایط آب‌وهوایی مناطق گرمسیری استان ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت خرما ایجاد کرده و همین موضوع زمینه گسترش نخیلات در این مناطق را فراهم کرده است.

وی درباره زمان برداشت محصول خرما نیز گفت: برداشت خرما در استان تا اواخر مهرماه ادامه دارد و با توجه به شرایط جوی مساعد، انتظار می‌رود محصول تولیدی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خرمای تولیدشده در استان علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیاز داخل کرمانشاه، به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

وی با اشاره به روند افزایشی سطح زیرکشت نخیلات در سال‌های اخیر افزود: طی دو سال گذشته ۲۵۰ هکتار به سطح نخلستان‌های استان اضافه شده و برای سال جاری نیز توسعه ۶۰۰ هکتاری نخیلات در دستور کار قرار گرفته است.

فیض‌قربانی در پایان با اشاره به پیشینه نخل‌داری در قصرشیرین گفت: سابقه ۲۰۰ ساله پرورش نخل در این شهرستان، بیانگر قدمت این فعالیت و تجربه قابل توجه باغداران منطقه در زمینه کشت نخل و تولید خرما است.