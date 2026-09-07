حمید عزیزی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۶ جوانان (داکار سنگال) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت این کاروان با توجه به سهمیه های تخصیصی اخیر در دو رشته شمشیربازی و جودو و اینکه «آیا امکان اضافه شدن رشته و سهمیه جدیدی به کاروان ایران وجود دارد؟»، توضیح داد.

وی با بیان اینکه تا به امروز ۲۹ ورزشکار از ۱۴ رشته (فدراسیون) در ترکیب کاروان ایران برای المپیک جوانان قرار گرفته اند، گفت: این ۲۹ ورزشکار با لحاظ شدن سهمیه های جدید اختصاص یافته در جودو و شمشیربازی است. پیش از این ۲۷ سهمیه داشتیم که با احتساب این دو سهمیه، تعدادشان به ۲۹ سهمیه ارتقا یافته است.

سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک جوانان با اشاره به روند طی شدن برای تخصیص سهمیه های جدید خاطرنشان کرد: بعد از اعلام سهمیه های اولیه ورزش ایران برای این دوره بازی ها، از طرف کمیته ملی المپیک و دو فدراسیون جودو و شمشیربازی پیگیری هایی برای گرفتن سهمیه در این دو رشته صورت گرفت که پیش از اتمام فرصت برای اعلام نهایی ترکیب کاروان ها، به نتیجه رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا احتمال کسب سهمیه جدید هم وجود دارد؟»، گفت: طبق زمان بندی برگزارکنندگان المپیک جوانان، فرصت زیادی برای اعلام اسامی کاروان ایران به کمیته برگزاری و کمیته بین المللی المپیک (IOC) نداریم. بنابراین امکان اضافه شدن سهمیه جدید به ترکیب کاروان را در حد صفر می بینم.

سرپرست کاروان ایران در المپیک جوانان تاکید دارد که بعد از ۲ سهمیه جودو و شمشیربازی، سهمیه جدیدی به این کاروان اختصاص پیدا نمی کند

به گفته عزیزی، رشته های اعزامی به المپیک جوانان و تعداد سهمیه های آنها به این شرح است:

رشته های تیمی

* فوتسال دختران (۱۰ نفر)

* والیبال ساحلی پسران (۲ نفر)

رشته های انفرادی

* کشتی ساحلی (۴ نفر)

* تکواندو (یک دختر - یک پسر)

* بدمینتون (یک دختر - یک پسر)

* شنا (یک پسر)

* ووشو - تالو (یک پسر)

* سه گانه (یک پسر)

* تنیس روی میز (یک پسر)

* بوکس (یک دختر)

* دوچرخه سواری - جاده (یک پسر)

* دوومیدانی |(یک پسر)

* جودو (یک پسر)

* شمشیربازی - اپه (یک دختر)

چهارمین دوره المپیک جوانان با چهار سال تاخیر و طی روزهای ۹ تا ۲۲ آبان در سنگال برگزار خواهد شد

سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۶ جوانان در مورد ترکیب ورزشکاران در هر یک از ۱۴ رشته نهایی شده گفت: کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، فوتسال و تکواندو ۴ رشته ای هستند که هنوز مراحل انتخابی آنها تمام نشده و بر همین اساس ترکیب شان نهایی نشده است. در سایر رشته ها اما ترکیب اعزامی مشخص است. در هر صورت تا هفته آینده باید ترکیب کل کاروان نهایی شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد نتیجه بخش ورزشکاران کاروان اعزامی به داکار بر پرداخت پاداش به مدال آوران این دوره بازی های المپیک جوانان تاکید کرد و گفت: قطعا با مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، مدال آوران داکار هم مدال دریافت می کنند اما رقم پاداش قطعا به تناسب رده سنی جوانان تعیین می شود.

عزیزی همچنین گفت که انتخاب پرچمدار هم در برنامه کاروان اعزامی به المپیک جوانان است اما این انتخاب بعد از نهایی شدن ترکیب اعزامی و بحث و بررسی در هیئت اجرایی انجام خواهد شد.