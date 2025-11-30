بهروز محبی نجمآبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار جدی بانک مرکزی در خروج بانکها از بنگاهداری، اظهار داشت: سیستم بانکی کشور موظف است حامی واقعی بخش خصوصی باشد و با پرداخت تسهیلات هدفمند از تولید و اشتغال حمایت کند، نه اینکه با بنگاهداری گسترده وارد رقابت ناعادلانه با همین بخش خصوصی شود.
وی تأکید کرد: بانکها بهجای تملک و اداره بنگاههای اقتصادی باید با افزایش کفایت سرمایه، منابع پایدار و کافی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی فراهم کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق صراحت قانون، بانک مرکزی مکلف به جلوگیری از بنگاهداری بانکهاست و دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزام بانکها به تبدیل املاک مازاد و بنگاههای تحت تملک خود به دارایی ثابت، دقیقاً در همین راستا تدوین شده است.
محبی نجمآبادی تصریح کرد: این اقدام باعث میشود منابع آزادشده از فروش املاک و بنگاهها به صورت تسهیلات مستقیم به بخش تولید تزریق شود که نتیجه آن رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت کمک به کنترل و کاهش تورم خواهد بود.
وی با اشاره به آمارها اظهار داشت: کفایت سرمایه نظام بانکی در پایان سال گذشته کمتر از ۲ درصد بود و تا پایان شهریور سال جاری به ۱.۲ درصد کاهش یافته بود. اما پس از تعیینتکلیف بانک آینده در مهرماه امسال، این نسبت با یک جهش معنادار به ۴.۵ درصد افزایش یافت؛ این اعداد بهخوبی نشان میدهد که ناترازی شدید یک بانک تا چه حد میتواند میانگین کل سیستم بانکی را پایین بکشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: تداوم این روند اصلاحی و برخورد قاطع با بنگاهداری بانکها، یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق شعار سال و حمایت عملی از جهش تولید است.
