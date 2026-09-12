ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی هواشناسی، امروز شنبه و فردا یکشنبه گاهی افزایش ابر در استان پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در نواحی کوهپایهای و کوهستانی، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
وی افزود: روز دوشنبه فعالیت بارشی محدودتر خواهد شد و بارشها عمدتاً به ارتفاعات غربی استان اختصاص خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی این مدت بیشینه دمای هوا بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
معقولی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم این هفته جو استان غالباً پایدار خواهد بود و روند دما نیز افزایشی پیشبینی میشود.
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