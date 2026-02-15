اعضای کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احکام صادره در خصوص کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم به شرح ذیل است:
خانم عظیمه نمازی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به عنوان عضو و رئیس کمیته بازرسی انتخابات استان قم
میثم خلج معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی به عنوان عضو و دبیر کمیته بازرسی انتخابات استان
خانم نیره مظهر مدیر کل اموراقتصادی و دارایی و آقایان گودرزی مدیر عامل شرکت گاز و آشتاب مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و پوریزدی رئیس اتاق اصناف و احمد زارع قمشه به عنوان اعضای کمیته بازرسی انتخاب استان قم
جواد شاکرآرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان رئیس کمیته بازرسی شهرستان قم
بهمن آزاد مدیر سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان جعفرآباد به عنوان رئیس کمیته بازرسی شهرستان جعفر آباد
علی احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهک به عنوان رئیس کمیته بازرسی انتخابات شهرستان کهک
قم- احکام کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم، توسط معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، به آنان اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احکام صادره در خصوص کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم به شرح ذیل است:
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