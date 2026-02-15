اعضای کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احکام صادره در خصوص کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان قم به شرح ذیل است:



خانم عظیمه نمازی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی به عنوان عضو و رئیس کمیته بازرسی انتخابات استان قم



میثم خلج معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی به عنوان عضو و دبیر کمیته بازرسی انتخابات استان



خانم نیره مظهر مدیر کل اموراقتصادی و دارایی و آقایان گودرزی مدیر عامل شرکت گاز و آشتاب مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و پوریزدی رئیس اتاق اصناف و احمد زارع قمشه به عنوان اعضای کمیته بازرسی انتخاب استان قم



جواد شاکرآرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان رئیس کمیته بازرسی شهرستان قم



بهمن آزاد مدیر سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان جعفرآباد به عنوان رئیس کمیته بازرسی شهرستان جعفر آباد



علی احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهک به عنوان رئیس کمیته بازرسی انتخابات شهرستان کهک

